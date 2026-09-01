Dobra polska szkoła wymaga świadomości tego, kim jesteśmy jako Polacy – powiedział we wtorek podczas inauguracji roku szkolnego prezydent Karol Nawrocki. Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka życzyła uczniom odważnego sięgania po marzenia i budowania pięknych przyjaźni.

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Inauguracja roku szkolnego 2026/2027 z udziałem pary prezydenckiej

We wtorek para prezydencka wzięła udział w inauguracji roku szkolnego 2026/2027 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Komornicy (woj. mazowieckie). Są w nim klasy mundurowe – policyjna, wojskowa i strażacka.

– Życzę, aby był to kolejny rok i kolejne lata chłonięcia tego, co najważniejsze: edukacji, relacji, przyjaźni, często pewnie także miłości. Ten czas już nigdy nie wróci – powiedział Nawrocki, zwracając się do uczniów.

Rola tożsamości narodowej i historii w polskiej szkole

Podkreślił, że „Polska potrzebuje dobrej polskiej szkoły, w której na pierwszym miejscu jest narodowa tożsamość, nasza historia, narodowa pamięć, ale jest też przyszłość i odwaga do tego, aby korzystać z nowych technologii, z pewnych przełomów, które dzieją się na naszych oczach”.

Prezydent zaznaczył, że „dobra polska szkoła wymaga świadomości tego, kim jesteśmy jako Polacy”. Za przykład do naśladowania wskazał patrona szkoły mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła.

Ograniczenie smartfonów w szkołach a budowanie relacji

Prezydent powiedział także, że szkoła jest miejscem budowania relacji. – Technologia jest dobra, nie można się jej bać, ale jestem i byłem przekonany, że ograniczenie smartfonów i telefonów komórkowych w szkołach powszechnych jest tym, co pozwoli budować nowe relacje – powiedział Nawrocki.

Dodał, że aby „zrozumieć drugiego człowieka, trzeba odciągnąć wzrok od telefonu, spojrzeć mu w oczy, bo dialog rozpoczyna się nie wtedy, gdy ktoś zaczyna mówić, ale dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna słuchać i odpowiadać”. Odniósł się także do wprowadzanych w edukacji reform.

– Dobra polska szkoła to szkoła, w której reformy wprowadzane są w sposób przemyślany, w której nie zaskakuje się nauczycieli kolejnymi reformami, a z uczniów nie robi się testerów nowej wiedzy – powiedział.

Słowa pierwszej damy Marty Nawrockiej do uczniów i nauczycieli

Pierwsza dama Marta Nawrocka podkreśliła, że „mundur to wielka odpowiedzialność, to również gotowość do pełnienia służby Polsce i drugiemu człowiekowi; to również wartości, którymi trzeba się kierować każdego dnia, nie tylko na służbie”.

– Życzę wam dużo odwagi. Osiągajcie swoje cele, mierzcie wysoko i realizujcie swoje plany. Budujcie piękne przyjaźnie, spełniajcie marzenia – powiedziała.

Z kolei nauczycielom życzyła „niegasnącej satysfakcji zawodowej, a rodzicom wielu powodów do dumy”.

Para prezydencka przekazała szkole godło narodowe.

List pary prezydenckiej na rozpoczęcie roku szkolnego

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2026/2027 prezydent wraz z małżonką napisali także list opublikowany przez Kancelarię Prezydenta.

Zaznaczyli w nim, że szczególne miejsce w przekazywaniu tradycji i etosu patriotycznego zajmuje „chrześcijaństwo, które od 1060 lat współkształtuje polską tożsamość, solidarność z bliźnimi i szacunek dla godności ludzkiej”. Zaznaczyli, że „bez znajomości tych duchowych źródeł nie sposób zrozumieć Polski: naszej historii, literatury, sztuki, zwyczajów i wartości”.

Zachęcili młodzież, aby uczyła się „odróżniać fakty od opinii, wiedzę od przypuszczeń, prawdę od manipulacji”. „Używajcie nowych technologii, zdobywajcie kompetencje potrzebne w XXI wieku, lecz nie pozwólcie, by narzędzia zastępowały Wasz własny osąd i roztropność” – wskazali.

Współpraca domu i szkoły

Prezydent wraz z małżonką podziękowali także nauczycielom za ich cierpliwość, inspirowanie do nauki i stawianie wymagań. „Dobry nauczyciel potrafi dostrzec zdolności ucznia, obudzić zainteresowania i pokazać, że warto stawiać sobie ambitne cele” – napisali.

Przypomnieli, że pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. „Od współpracy domu ze szkołą zależy sukces w procesie edukacji. (...) Razem budujmy więc nadal pomyślne jutro Polski!” – zaapelowali.