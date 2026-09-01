Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 31 sierpnia na 1 września:

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Rosja zaatakowała Kijów. Są ofiary

Co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne, w tym dzieci w zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek – poinformowały władze stolicy Ukrainy. Ponadto co najmniej osiem osób zostało rannych w obwodzie kijowskim.

Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach, do których doszło w całej ukraińskiej stolicy. Kijowem wstrząsały też liczne eksplozje. Rosyjska armia atakowała miasto przy użyciu dronów i pocisków balistycznych. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w ukraińskiej stolicy przez cały poniedziałkowy wieczór, a później był kilkakrotnie ogłaszany w nocy. - To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu – powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kyiv Independent.

Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa, uszkodzony został m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny.

Z kolei Rosja informowała w nocy o ataku ukraińskich dronów na Moskwę, obwód leningradzki i obwód samarski. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że obrona przeciwlotnicza stolicy Rosji zestrzeliła kilkanaście dronów lecących w kierunku miasta.

Ukraińskie bezzałogowce atakowały też położony ok. 800 km na południowy wschód od Moskwy obwód samarski. Cytowany przez Reutersa i AFP gubernator regionu, Wiaczesław Fiodoriszczew poinformował na Telegramie, że w wyniku tych ataków uszkodzeniom uległy bliżej niesprecyzowane obiekty cywilne. Reuters przypomniał, że w obwodzie zlokalizowanych jest wiele dużych rafinerii ropy naftowej.

W leżącym w obwodzie leningradzkim porcie Ust-Ługa, głównym ośrodku eksportowym w północno-zachodniej Rosji, w wyniku ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar - przekazał, cytowany przez obie agencje, gubernator regionu Aleksandr Drozdenko. W nocy w obwodzie obowiązywał alarm przeciwlotniczy.

Dymisja podsekretarz obrony USA

Do dymisji podał się Dan Driscoll, wiceszef Pentagonu, odpowiedzialny na nadzór za wojskami lądowymi - poinformował Biały Dom. Dymisja miała być następstwem konfliktu Driscolla z sekretarzem obrony USA Pete'm Hegsethem.

Informacje o dymisji Driscolla, jednego z najważniejszych urzędników Pentagonu, potwierdziła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Anna Kelly, którą cytuje „Wall Street Journal” („WSJ”). Jednocześnie Kelly pochwaliła odchodzącego podsekretarza obrony za jego osiągnięcia. Prywatnie Driscoll jest przyjacielem wiceprezydenta Vance’a, z którym zna się od czasów studiów na Uniwersytecie Yale.

Odchodzący sekretarz był orędownikiem gruntownych reform sił lądowych, m.in. współpracy z biznesem i inicjatywy zakupu dziesiątek tysięcy tanich dronów. Uznawano go za wschodzącą gwiazdę w administracji, a prezydent Donald Trump powierzał mu m.in. rolę w negocjacjach z Ukrainą na temat zakończenia wojny. Jedną z przyczyn jego konfliktu z sekretarzem obrony USA miało być nieoczekiwane zwolnienie przez Hegsetha dowódcy wojsk lądowych USA gen. Randy’ego George’a, z którym Driscoll miał dobre relacje.

Iga Świątek awansowała do II rundy US Open

Iga Świątek w dwóch setach – 6:2, 6:3 – wygrała z Chinką Xiyu Wang i awansowała do II rundy wielkoszlemowego US Open. Tym samym dołączyła do Kamila Majchrzaka oraz Huberta Hurkacza, którzy wcześniej zapewnili sobie udział w kolejnej rundzie wielkoszlemowego turnieju.

Czytaj więcej Tenis Iga Świątek gra dalej. Pewne zwycięstwo Polki na początek US Open Iga Świątek zainaugurowała udział w tegorocznym US Open pokonując 6:2, 6:3 Chinkę Xiyu Wang i dołączyła w drugiej rundzie US Open do Kamila Majchrz...

Chinka zmusiła wprawdzie Świątek do wysiłku, ale nie na tyle, by jej zagrozić. Iga miała to spotkanie całkowicie pod kontrolą, nawet jeśli w drugim secie tenisistki długo walczyły punkt za punkt i dopiero pod koniec Polka przyspieszyła i rozstrzygnęła pojedynek na swoją korzyść.

Wiadomo już, że kolejną rywalką Raszynianki będzie Nadia Podoroska. Argentynka o ukraińskich korzeniach (stamtąd pochodzili jej dziadkowie, sama nie mówi w tym języku), mieszkająca i trenująca na co dzień w Alicante, pokonała niespodziewanie Szwajcarkę Simonę Waltert 4:6, 7:6 (7-5), 6:3.