Atak dronów na Kijów

Co najmniej trzy osoby zostały ranne podczas nocnego ataku dronów w Kijowie. Skutki ataku zauważalne były w kilku dzielnicach. W wyniku uderzenia wybuchł pożar w jednym z 12-piętrowych bloków. Trzy osoby poszkodowane zostały przekazane personelowi medycznemu.

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Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, minionej doby doszło do 221 starć bojowych na terenie Ukrainy. Najwięcej ataków odnotowano na kierunku kostiantynińskim – 31 i pokrowskim – 30.

Rośnie bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu

W powodzi błyskawicznej w Nepalu, do jakiej doszło w środę, zginęły co najmniej 734 osoby, poinformowały miejscowe służby do spraw sytuacji kryzysowych. Około dwóch i pół tysiąca osób – w Nepalu, jak i Chinach – uznaje się za zaginione.

Nadal istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, dlatego lokalne władze wstrzymują dalsze poszukiwania ofiar. Pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam, więc drogi dojazdowe do terenów zalanych przez powódź blokują wojsko i policja.

Islandia: liczenie głosów w referendum dotyczącym wznowienia negocjacji z UE

Przeliczono ponad połowę głosów po sobotnim referendum na Islandii. Po przeliczeniu 152 tysięcy głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania, 50,1 proc. było przeciwnych rządowej propozycji wznowienia negocjacji z UE, a 49,9 proc. było za - podał islandzki nadawca publiczny RUV.

Islandzkie społeczeństwo jest mocno podzielone w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z UE. We wszystkich sondażach w ostatnim czasie niewielką przewagę utrzymywali zwolennicy kontynuowania negocjacji.

Pełne wyniki głosowania powinny być znane w ciągu dnia.