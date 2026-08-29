- W rozmowach politycznych zawsze jako pierwsza pojawia się kwestia Donbasu. Kierownictwo polityczne Federacji Rosyjskiej stawia przed dowództwem wojskowym zadanie rozwiązania kwestii Donbasu, czyli dotarcia do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i donieckiego do 31 grudnia bieżącego roku – powiedział Palisa.

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Jak stwierdził, dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej przekonuje Kreml, że realizacja tego zadania w wyznaczonym terminie jest nierealna, a nawet prosi o przesunięcie terminu do 31 marca.

- Moja subiektywna opinia: nawet do 31 marca jest to scenariusz nierealny – zauważył generał.

Według niego w Federacji Rosyjskiej nadal obowiązują te same plany dotyczące utworzenia strefy buforowej w obwodach charkowskim, sumskim i czernihowskim – częściowo na głębokość do 20 km, z możliwością jej dalszego rozszerzenia.

- Zwiększenie tej strefy buforowej wiąże się przede wszystkim ze zmianami parametrów technicznych i taktyczno-technicznych bezzałogowych statków powietrznych – wyjaśnił. Palisa dodał, że „mówiąc ogólnie, strefa buforowa się powiększa, a możliwości dronów rosną”.

Ukraina zamierza nie dopuścić do rosyjskiej ofensywy

Komentując informacje o ewentualnym otwarciu nowych kierunków, potwierdził, że strona ukraińska rzeczywiście otrzymała od służb wywiadowczych, a następnie zweryfikowała w kilku źródłach, informacje o tym, że dowództwo sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej otrzymało od kierownictwa politycznego zadanie zaplanowania przeprowadzenia podobnej operacji w kilku wariantach w kierunku Kijowa i Czernihowa.

- Proszę zwrócić uwagę: zaplanować i przygotować. Oznacza to, że rzeczywiście rozważano tam kilka wariantów. W związku z tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opracował możliwe warianty reakcji, obrony, zabezpieczenia i przeciwdziałania tym posunięciom – powiedział.

Według Palisy Ukraina nie dostrzega obecnie oznak tworzenia grup ofensywnych na tych kierunkach. Podkreślił, że priorytetowym zadaniem strony ukraińskiej jest „nie dopuścić do powstania warunków, w których Rosjanie mogliby w ogóle rozpocząć jakiekolwiek działania ofensywne”.

Od niepowodzenia pod Kijowem w 2022 roku rosyjska ofensywa skupia się na Donbasie. Na początku 2026 r. OSW podał, że Ukraina wciąż kontroluje 20 proc. obwodu donieckiego, w tym ważną dla obrony aglomerację słowiańsko-kramatorską. Obwód ługański, a także część Donbasu, jest już bowiem w 99 proc. w rosyjskich rękach.