Żałobnicy przed Pałacem Królewskim w Oslo
Tysiące Norwegów gromadziły się od sobotniego poranka przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Przychodziły całe rodziny, osoby starsze i młodzi. W piątek wieczorem trasę przejazdu konduktu ze szpitala Rikshospitalet do Pałacu Królewskiego obserwowały, jak podała policja, dziesiątki tysięcy ludzi.
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W bilecikach i kartkach dołączonych do wiązanek składanych przed pałacem Norwegowie często podkreślają otwartość Haralda i jego zdolność do jednoczenia społeczeństwa. Wielu przypomina jego stosunek do mniejszości i szerokie rozumienie norweskości. Portale społecznościowe pełne są publikacji wspominających przemówienie króla Haralda z 2016 r., gdy wyraźnie przedstawił swoje podejście do mniejszości, w tym Polaków, którzy są w Norwegii mniejszością najliczniejszą.
„Norwegowie to mieszkańcy północy, Troendelagu, południa – i wszystkich innych regionów. Norwegowie przybyli także z Afganistanu, Pakistanu i Polski, Szwecji, Somalii i Syrii. Moi dziadkowie przybyli z Danii i Anglii 110 lat temu. Norwegowie pochodzą z różnych stron świata, wierzą w Boga, Allaha, wszechświat albo w nic, a także kochają osoby tej samej płci. Norwegia to wy. Norwegia to my” – podkreślił monarcha w pamiętnym przemówieniu wygłoszonym w trakcie przyjęcia z okazji 25. rocznicy ślubu z królową Sonją.
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O szacunku dla zmarłego monarchy zapewnił w sobotę prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social nazwał śmierć Haralda V „bardzo smutną”, a jego samego – „silnym, dumnym i bardzo szanowanym człowiekiem”. „Naprawdę WIELKA strata!” – dodał.
Po południu nowy król Haakon VIII podczas pierwszej oficjalnej audiencji przyjmie kondolencje od przewodniczącego Stortingu (parlamentu) Masuda Gharahkhaniego, pierwszej prezeski Sądu Najwyższego Toril Marie Oeie i przewodniczącego Konferencji Biskupów Olava Fykse Tveita.
Harald V zmarł w piątek rano w wieku 89 lat w Rikshospitalet, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Zasiadał na norweskim tronie od 1991 r. Był najstarszym panującym monarchą w Europie.
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