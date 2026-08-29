Tysiące Norwegów gromadziły się od sobotniego poranka przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Przychodziły całe rodziny, osoby starsze i młodzi. W piątek wieczorem trasę przejazdu konduktu ze szpitala Rikshospitalet do Pałacu Królewskiego obserwowały, jak podała policja, dziesiątki tysięcy ludzi.

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Czytaj więcej Wydarzenia Harald V nie żyje, Haakon VIII został nowym królem Norwegii Po śmierci króla Haralda V norweski tron objął jego jedyny syn, 53-letni Haakon. Nowy monarcha przez wiele lat przygotowywał się do tej roli, zastę...

Pamiętne przemówienie Haralda V o Polakach

W bilecikach i kartkach dołączonych do wiązanek składanych przed pałacem Norwegowie często podkreślają otwartość Haralda i jego zdolność do jednoczenia społeczeństwa. Wielu przypomina jego stosunek do mniejszości i szerokie rozumienie norweskości. Portale społecznościowe pełne są publikacji wspominających przemówienie króla Haralda z 2016 r., gdy wyraźnie przedstawił swoje podejście do mniejszości, w tym Polaków, którzy są w Norwegii mniejszością najliczniejszą.

„Norwegowie to mieszkańcy północy, Troendelagu, południa – i wszystkich innych regionów. Norwegowie przybyli także z Afganistanu, Pakistanu i Polski, Szwecji, Somalii i Syrii. Moi dziadkowie przybyli z Danii i Anglii 110 lat temu. Norwegowie pochodzą z różnych stron świata, wierzą w Boga, Allaha, wszechświat albo w nic, a także kochają osoby tej samej płci. Norwegia to wy. Norwegia to my” – podkreślił monarcha w pamiętnym przemówieniu wygłoszonym w trakcie przyjęcia z okazji 25. rocznicy ślubu z królową Sonją.

O szacunku dla zmarłego monarchy zapewnił w sobotę prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social nazwał śmierć Haralda V „bardzo smutną”, a jego samego – „silnym, dumnym i bardzo szanowanym człowiekiem”. „Naprawdę WIELKA strata!” – dodał.

Nowy król Norwegii Haakon VIII obejmuje władzę

Po południu nowy król Haakon VIII podczas pierwszej oficjalnej audiencji przyjmie kondolencje od przewodniczącego Stortingu (parlamentu) Masuda Gharahkhaniego, pierwszej prezeski Sądu Najwyższego Toril Marie Oeie i przewodniczącego Konferencji Biskupów Olava Fykse Tveita.

Harald V zmarł w piątek rano w wieku 89 lat w Rikshospitalet, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Zasiadał na norweskim tronie od 1991 r. Był najstarszym panującym monarchą w Europie.