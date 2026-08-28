Szef MSW wraz z innymi ministrami wystąpił przed komisją spraw wewnętrznych Kongresu Deputowanych, niższej izby hiszpańskiego parlamentu, w celu wyjaśnienia działań rządu w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie.

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Według Grande-Marlaski w hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, do której pod koniec lipca wdarło się z Maroka około 80 tys. migrantów, zostało jeszcze około 5 tys. osób.

- Nielegalne przedostanie się do Ceuty nie oznacza automatycznie możliwości pozostania w naszym kraju – zapewnił minister, cytowany przez portal radia Cadena SER. Minister wezwał również do zachowania spokoju i zaprzestania przemocy w mieście po incydentach, do których doszło w ostatnich dniach.

W swoim wystąpieniu minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares wyraził ubolewanie z powodu braku solidarności ze strony niektórych krajów europejskich, wymieniając z nazwy Włochy i Danię.

- Hiszpania zawsze stawała na wysokości zadania, gdy nasi europejscy partnerzy potrzebowali wsparcia – powiedział szef MSZ, przypominając o solidarności Hiszpanii podczas kryzysu migracyjnego na włoskiej wyspie Lampedusa.

Albares ponownie podkreślił, że Ceuta i Melilla, które leżą w Afryce Północnej, stanowią integralną część Hiszpanii. To odpowiedź na pojawiające się w ostatnim czasie po stronie marokańskiej roszczenia do tych dwóch eksklaw.

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Według szefa MSZ oraz innych ministrów hiszpańskiego rządu powodem wydarzeń w Ceucie była „bezprecedensowa popularność” wiadomości rozpowszechnianych w mediach społecznościowych. Zarówno Albares, jak i Grande-Marlaska podkreślili „solidną współpracę” z rządem Maroka w celu opanowania kryzysu.

Z kolei ministra ds. integracji, zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz ogłosiła, że rząd zwiększył do ponad 44 mln euro finansowane przez Unię Europejską środki przeznaczone na wzmocnienie pomocy humanitarnej w Ceucie w następstwie kryzysu migracyjnego; dotychczas na ten cel przeznaczono 6,4 mln..

We wtorek wyjaśnienia w parlamencie w sprawie kryzysu w Ceucie składała ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles. Jak przekazała, masowy napływ migrantów był efektem „oddolnej, spontanicznej” mobilizacji tysięcy osób, podsycanej fałszywymi informacjami w sieci o łatwym przekraczaniu granicy.