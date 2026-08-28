Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz (P) doprowadzany do siedziby Prokuratury w Katowicach
Dodał, że sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zondacrypto. „Czekamy na decyzję sądu w tej sprawie” - czytamy na profilu szefa resortu sprawiedliwości.
Radosław P. usłyszał w czwartek zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
Po zatrzymaniu w czwartek w Warszawie P. został przewieziony do wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo ws. Zondacrypto. Czynności z jego udziałem zakończyły się w piątek po południu.
Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
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