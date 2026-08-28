– Po konsultacji w ramach koalicji 15 października podjąłem decyzję o wprowadzeniu głosowania weta ws. kryptowalut na tym posiedzeniu Sejmu. W związku z tym na następnym posiedzeniu Sejmu będzie głosowane również weto ws. związków partnerskich (chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej – red.) – oświadczył Czarzasty.

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Wcześniej, rozpoczynając posiedzenie rządu, premier Donald Tusk poinformował, że koalicja rządząca spróbuje odrzucić weto prezydenta Nawrockiego ws. ustawy regulującej rynek kryptowalut w Polsce (Nawrocki wetował ją trzy razy, koalicja już dwa razy – bez powodzenia – próbowała obalić jego weto w tej sprawie).

Włodzimierz Czarzasty do Karola Nawrockiego: Nie wiem, co panem motywowało, że trzy razy zawetował pan ustawę ws. kryptowalut

– Jeżeli chodzi o to weto, które będzie głosowane w przyszłym tygodniu: tak naprawdę odrzucenie weta pana prezydenta, to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi – wyliczał Czarzasty.

Marszałek Sejmu zwrócił się też wprost do prezydenta Karola Nawrockiego. – Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nieprzypadkiem – oświadczył.

Karol Nawrocki trzy razy zawetował ustawę o rynku kryptowalut

11 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut w Polsce. Była ona bliźniaczo podobna do dwóch poprzednich zawetowanych przez głowę państwa wersji ustawy. Uzasadniając weto Nawrocki podkreślał, że rząd nie uwzględnił większości propozycji zmian w projekcie ustawy, który przygotowała Kancelaria Prezydenta.

– Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie – mówił Nawrocki dodając, że „ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona”.

Układ sił w Sejmie Foto: PAP

Ustawa zawetowana przez prezydenta została przyjęta przez Sejm w maju. „Za” głosowało 241 posłów, przeciw było 240. Do obalenia weta prezydenta potrzebna jest większość kwalifikowana 3/5 głosów, która – przy obecności ustawowej liczby 460 posłów – wynosi 276 głosów.