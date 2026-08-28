Romanowski, który jest poszukiwany listem gończym, do niedawna, podobnie jak Zbigniew Ziobro, korzystał z azylu na Węgrzech. Jednak po utracie władzy przez Viktora Orbána i przejęciu władzy przez Pétera Magyara, który zapowiadał cofnięcie azylu wobec polskich polityków, opuścił Węgry. Niedawno wysłał do Sądu Okręgowego wniosek o wydanie listu żelaznego, który miał zostać wysłany z separatystycznego Naddniestrza, choć prokuratura ma wątpliwości, czy Romanowski rzeczywiście tam przebywa.

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Przemysław Kral w przeszłości zakładał w ZEA spółki dla Sylwestra Suszka

W marcu, przy okazji konferencji CPAC w Budapeszcie, miało dojść do spotkania Przemysława Krala i Bartosza Lewandowskiego, adwokata, który jest pełnomocnikiem Romanowskiego. Tematem spotkania miało być założenie w ZEA spółki i uzyskanie na tej podstawie wizy rezydenckiej dla byłego wiceministra sprawiedliwości, który jest ścigany przez polską prokuraturę w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Do spotkania doszło niedługo przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, w czasie, gdy sondaże wskazywały, iż Orbán może stracić władzę.

Po spotkaniu – jak piszą WP i TVN24 – do Krala miał trafić skan paszportu Romanowskiego, ponieważ to szef Zondacrypto miał pomóc w załatwieniu formalności w związku z planami Romanowskiego wobec przenosin do ZEA.

Polska podpisała wprawdzie z ZEA umowę dwustronną umożliwiającą ekstradycję osób poszukiwanych przez prokuraturę, ale w praktyce taki proces trwa dłużej niż w przypadku ekstradycji z kraju UE.

Dlaczego w sprawie przenosin do ZEA Romanowskiemu miał pomagać Kral? Jak piszą WP i TVN24, szef Zondacrypto miał w tym kraju „przetarte szlaki”. Sam korzystał ze ścieżki umożliwiającej uzyskanie wizy w Emiratach na podstawie stworzonej tam spółki. Od 2021 roku spółkę w ZEA można zakładać bez konieczności posiadania miejscowego wspólnika.

Kral w przeszłości zakładał spółki w ZEA, działając w imieniu Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzednika Zondacrypto, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2022 roku. Kral, działając jako prawnik Suszka, przedłużał też jego wizę rezydencką w ZEA i zajmował się wynajmem mieszkania, którego Suszek potrzebował, aby utrzymać status rezydenta.

Bartosz Lewandowski reprezentował zarówno Przemysława Krala, jak i Marcina Romanowskiego

Dlaczego Lewandowski ws. pomocy dla Romanowskiego kontaktował się właśnie z Kralem? Wirtualna Polska i TVN24 opisują, że obaj poznali się za pośrednictwem Artura Chodzińskiego, byłego funkcjonariusza CBA, który od 2025 roku pracował dla Krala. Lewandowski zastąpił u Krala jego poprzedniego pełnomocnika i przedstawił szefowi Zondacrypto Romanowskiego.

Ostatecznie jednak plan wyjazdu Romanowskiego do ZEA nie powiódł się. Nikt w ZEA nie chciał bowiem utworzyć spółki osobie eksponowanej politycznie i poszukiwanej – czytamy w artykule TVN24 i WP.

Lewandowski, pytany o tę sprawę, przyznaje, że reprezentował Krala, ale – jak dodał – wypowiedział wszystkie pełnomocnictwa oraz upoważnienia do jego obrony 25 sierpnia z uwagi na stwierdzenie braku zaufania wynikającego z wprowadzania mnie w błąd. Pełnomocnikami Krala są obecnie Roman Giertych i Jacek Dubois.

Adwokat zapewnił, że nigdy nie nakłaniał swoich klientów do działań bezprawnych, w szczególności do utrudniania postępowania, a także że nie ma wiedzy, aby Przemysław Kral podejmował działania, które miały prowadzić do uzyskania przez Romanowskiego wizy rezydenckiej w ZEA.