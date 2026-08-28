W środę na polecenie prokuratury europejskiej funkcjonariusze CBA zatrzymali na Dolnym Śląsku sześć osób – przedstawicieli trzech firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

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CBA poinformowało w czwartek, że sześć osób usłyszało zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek.

Afera powodziowa. Jacek Dobrzyński informuje o decyzji sądu w Katowicach

„Po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez Prokuraturę Europejską, Sąd Rejonowy Katowice–Wschód aresztował trzy zatrzymane do tej sprawy osoby” – przekazał w piątek rano Jacek Dobrzyński. „Ciąg dalszy nastąpi” – zapowiedział w serwisie X.

Centralne Biuro Antykorupcyjne 29 kwietnia rozpoczęło kontrolę procedur przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią w 2024 r. Przeanalizowano 900 wniosków, zaś ponad 50 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej prawie 50 mln zł „poddano pogłębionej weryfikacji”.

Jak podało CBA, przedstawiciele trzech firm od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. złożyli wnioski o odszkodowanie w sprawie strat poniesionych podczas powodzi we wrześniu 2024 r. „Przedłożona przez przedsiębiorców dokumentacja zawierała fikcyjne dane, ponieważ powódź nigdy nie dotarła do siedzib tych firm. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wypłaciła wnioskodawcom co najmniej 900 tys. euro w formie pożyczek, w tym ze środków krajowych i unijnych" – informowało Biuro.