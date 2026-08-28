Prezes PKOl został 27 sierpnia zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy działali na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.

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Czytaj więcej Policja Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zatrzymany. Jest oficjalne potwierdzenie Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany, policjanci prowadzą z nim czynności – podały TVN24 i Wirtualna Polsk...

Fakt zatrzymania potwierdził prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że zatrzymania dokonano w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zondacrypto, giełdy kryptowalut, która wiosną tego roku zakończyła działanie, narażając swoich klientów na straty mogące przekraczać 350 milionów złotych.

27 sierpnia wieczorem Żurek poinformował, że „prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty karne z art. 230 par. 1 i 302 par. k.k. tj. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością”. Zgodnie z Kodeksem karnym zarzut z art. 230 jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia, a z art. 302 do dwóch lat pozbawienia wolności.

Przemysław Kral miał przekazać Radosławowi Piesiewiczowi luksusowy zegarek

Do zatrzymania doszło po publikacji Wirtualnej Polski i TVN24, z której wynikało, że Piesiewicz otrzymał w listopadzie 2025 roku wart 40 tysięcy euro luksusowy zegarek Patek Philippe, co miało być – według publikacji WP i TVN24 – podziękowaniem za obiecaną przez prezesa PKOl interwencję u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, w związku z zainteresowaniem UOKiK-u działalnością Zondacrypto. Chodzić miało o pisma, wysyłane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do spółek z grupy Zondacrypto (w całym 2025 roku zostało wysłanych osiem takich pism), a równolegle do nadawców, którzy emitowali reklamy Zondacrypto (TVP, TVN, Polsat i TV Republika). W pismach do nadawców UOKiK pytał, kto stoi za emisją reklam. Jedno z takich pism znalazło się w telefonie prezesa PKOl – to pismo skierowane do TV Republika, które prezesowi PKOl miał przekazać Kral.

Piesiewicz miał przekazać Kralowi, że sprawę załatwił, po czym spotkał się z nim w Monako, gdzie Kral rezydował. Tam prezes Zondacrypto miał przekazać prezesowi PKOl wart 40 tysięcy euro zegarek. W rzeczywistości Piesiewicz niczego nie załatwił, ponieważ w czasie, gdy obiecał interwencję w tej sprawie, UOKiK przekazał już ją służbom. I Morawiecki, i Chróstny zaprzeczają, by Piesiewicz kontaktował się z nimi w tej sprawie.

Sam prezes PKOl przekonuje, że pieniądze za zegarek Patek Philippe zwrócił Kralowi w ratach po 10 tys. euro, a prezes Zondacrypto jedynie pomógł mu w zakupie zegarka, występując w roli pośrednika.

Piesiewicz został prezesem PKOl w 2023 roku, jeszcze w czasie, gdy władzę w Polsce sprawował PiS. Był postrzegany jako człowiek związany z Jackiem Sasinem, ówczesnym ministrem aktywów państwowych. Po zmianie władzy Piesiewicz znalazł się w konflikcie z nowym ministrem sportu Sławomirem Nitrasem.

Wirtualna Polska i TVN24 ujawniły też, że z Kralem spotkał się w sierpniu 2025 roku na Ibizie z Kralem w luksusowym hotelu poseł PiS Michał Moskal. Moskal, były szef gabinetu politycznego Kaczyńskiego. Moskal pojechał na Ibizę z Arturem Chodzińskim, byłym szefem CBA, który miał współpracować z Kralem i który opłacił koszty wyjazdu (Moskal zapewnił, że po powrocie rozliczył wyjazd z prywatnych pieniędzy). W czasie spotkania poseł PiS miał poruszyć temat konferencji organizowanej przez jego fundację (Fundacja Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji), dla której szukał patrona lub sponsora. Potwierdza to poseł PiS, zaznaczając, że spotkanie „nie doprowadziło do zawarcia żadnego porozumienia ani nawiązania współpracy”, a rozmowy miały się urwać „ze względu na kontrowersje wokół Zondacrypto”.

Jednak – jak zauważyły TVN24 i WP – po powrocie z Ibizy Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa KNF, Jacka Jastrzębskiego, w którym stawał w obronie „polskich przedsiębiorców”, działających w branży kryptowalut. Z kolei we wrześniu PiS przedstawił poprawki do ustawy regulującej rynek kryptowalut, które były zgodne z postulatami przedstawianymi wcześniej przez Krala za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Moskal pisał wówczas, że przedstawia poprawki wraz z ówczesnym posłem PiS Januszem Kowalskim, ale dziś twierdzi, że nie był autorem tych poprawek (do ich autorstwa przyznaje się Kowalski, który w kwietniu tego roku odszedł z klubu PiS).

Sam Kral – o czym pierwsza informowała „Rzeczpospolita” – podjął rozmowy z Prokuraturą Krajową, a jego pełnomocnikiem został Roman Giertych, poseł KO. Kral ma starać się o status tzw. małego świadka koronnego. Zaczął już składać zeznania, a prokurator generalny w wydanym 25 sierpnia oświadczeniu napisał o „istotnym przełomie w śledztwie” dotyczącym Zondacrypto. W tym oświadczeniu czytamy, że w trakcie postępowania weryfikowane są informacje dotyczące m.in. ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sondaż: Co drugi Polak uważa, że sprawa zegarka dla Radosława Piesiewicza obciąża wizerunek PiS

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy, czy ich zdaniem, sprawa zegarka, który prezes PKOl Radosław Piesiewicz miał otrzymać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala, obciąża ich zdaniem wizerunek PiS, partii, z którą Piesiewicz jest kojarzony.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 50,5 proc. badanych.

Przeciwnego zdania jest 19,3 proc. respondentów.

14,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Największą zgodność z opinią, że sprawa może obciążać wizerunek PiS, odnotowano wśród osób mieszkających w miastach liczących od 20 do 99 tys. mieszkańców (57 proc.) oraz w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (55 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.