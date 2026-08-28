„Nazwa jeziora Ontario pochodzi od słowa plemienia Wendatów »Ontari’io«, co znaczy »jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie«. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Stany Zjednoczone się zmieniają. Ich relacje handlowe, polityka zagraniczna, pomniki narodowe, nazwy obszarów wodnych. Kanadyjczycy wiedzą też, że rzeczy należy nazywać po imieniu, a to jezioro nazywa się jeziorem Ontario – dziś i na zawsze” – napisał Carney na platformie X.

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Donald Trump zmienia nazwę jeziora i mówi, że Kanada źle traktowała USA

Premier Kanady odniósł się w ten sposób do podpisania przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozporządzenia o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. Trump po raz kolejny skrytykował też Kanadę, twierdząc, że „broni jej za nic”. Dodał, że o zmianie nazwy myślał od długiego czasu. Agencja The Canadian Press cytowała Trumpa, który oświadczył, że „przedstawiciele Kanady bardzo źle nas traktowali” i dodał, że „to są paskudni ludzie”.

Premier Manitoby Wab Kinew komentował decyzję Trumpa słowami: „wiesz, kiedy zespół rockowy ma już swoje najlepsze lata za sobą i widzisz go w kasynie grającego piosenkę sprzed 50 lat? Myślę, że tę właśnie część prezydencji Donalda Trumpa obecnie widzimy”. Premier Nowej Szkocji Tim Houston stwierdził, że „jesteśmy w jakimś prawdziwym szaleństwie” i dodał, kierując te słowa pod adresem Trumpa: „to jest jezioro Ontario, koleś”.

Jezioro Ontario pojawiło się na mapach już w 1688 roku

Na mapach z 1688 r. widnieje już jezioro Ontario. W lutym 1867 roku, czyli w roku powstania Kanady jako państwa, prowincja nad jeziorem została nazwana Ontario od nazwy jeziora.

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po północnej stronie jest prowincja Ontario, a po południowej – stan Nowy Jork. Ponad 10 tys. km2 jeziora należy do Kanady, 8 950 km2 – do USA.

Donald Trump zmienił wcześniej nazwę Zatoki Meksykańskiej

Trump już na początku drugiej kadencji prawnie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mount McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej Polityka AP bez dostępu do Białego Domu. Poszło o Zatokę Meksykańską Biały Dom uniemożliwił dziennikarzom AP udział w dwóch wydarzeniach organizowanych we wtorek w Białym Domu, w tym w spotkaniu dziennikarzy z Donald...

Prezydent USA po raz pierwszy zagroził, że zmieni nazwę jeziora Ontario kilka dni temu, gdy premier Ontario Doug Ford nazwał Trumpa „dyktatorem” i „dręczycielem”, a Trump nazwał go „mniej charyzmatyczną i mniej inteligentną” wersją zmarłego brata, Roba Forda.

Wcześniej, 21 sierpnia Carney zawiesił negocjacje z USA w sprawie umowy handlowej. Wyjaśnił, że przyczyną były wprowadzane przez Amerykanów w ostatniej chwili zmiany. Kanada ogłosiła, że od 8 września wprowadza cła odwetowe w reakcji na amerykańskie cła wynoszące 50 proc. nałożone na część towarów z Kanady. Kanada jest, po Meksyku, drugim największym partnerem handlowym USA.