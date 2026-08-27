Amerykańskie służby imigracyjne ICE w lipcu zatrzymywały średnio ponad 1580 osób dziennie – wynika z nowych danych federalnych. Ponad połowa z nich nie miała kryminalnej przeszłości w USA, a liczba zatrzymań osób, wobec których nie toczyło się postępowanie karne ani które nie były wcześniej skazane, przekraczała średnio 800 dziennie. To rekord od początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa.

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Początkowo administracja Donalda Trumpa przedstawiała działania ICE przede wszystkim jako kampanię wymierzoną w osoby przebywające w USA nielegalnie, które jednocześnie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Władze zapowiadały zatrzymywanie w pierwszej kolejności imigrantów skazanych za poważne przestępstwa, podejrzanych o działalność przestępczą oraz osób uznawanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Z czasem zakres operacji zaczął jednak obejmować również osoby bez kryminalnej przeszłości, których jedynym naruszeniem było złamanie przepisów imigracyjnych.

Lipiec był pierwszym miesiącem obecnej kadencji Trumpa, w którym osoby mające wyłącznie cywilne naruszenia przepisów imigracyjnych stanowiły większość wszystkich zatrzymanych.

Administracja: ICE ściga „najgorszych z najgorszych”

Działania służb zostały zintensyfikowane tego lata po wcześniejszym spadku liczby zatrzymań, związanym m.in. z krytyką operacji służb w Minneapolis, sporem o finansowanie oraz zmianami na kierowniczych stanowiskach w resorcie.

Przedstawiciele administracji Trumpa wielokrotnie przekonywali, że ICE koncentruje się na osobach stanowiących największe zagrożenie, w tym imigrantach skazanych za brutalne przestępstwa. Dane pokazują jednak, że osoby z wyrokami za przestępstwa z użyciem przemocy stanowiły około 6 proc. wszystkich osób trafiających do aresztów ICE za obecnej administracji i około 4 proc. zatrzymanych w lipcu.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) broni swojej polityki. Rzecznik resortu podkreślił, że podstawowym kryterium działań ICE jest nielegalny pobyt w USA. Zaznaczył również, że część osób określanych jako „niekryminalne” może mieć przeszłość związaną z terroryzmem, gangami czy łamaniem praw człowieka w innych krajach.

Dane, które uzyskał Deportation Data Project prowadzony przez University of California w Berkeley i UCLA, nie zawierają jednak informacji o ewentualnych przestępstwach popełnionych przez zatrzymanych poza USA.

Coraz więcej zatrzymań na ulicach

Analiza danych, którą przeprowadziła stacja CBS News, pokazuje, że w czerwcu i lipcu liczba zatrzymań ulicznych w miastach i stanach, których władze ograniczają współpracę z federalnymi służbami imigracyjnymi, wzrosła o 27 proc. w porównaniu ze średnią z poprzednich sześciu miesięcy. W pozostałych miejscach wzrost wyniósł aż 50 proc.

Szczególnie duże zmiany odnotowano na Florydzie, gdzie lokalne służby są zobowiązane do współpracy z ICE. W czerwcu i lipcu liczba zatrzymań w społecznościach była tam niemal czterokrotnie większa niż średnia z wcześniejszych sześciu miesięcy. W Jacksonville średnia miesięczna liczba zatrzymań wzrosła z 15 do 165, a w Miami – ze 115 do 715.