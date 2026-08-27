Samorządowcy apelują o przedłużenie terminu na przyjęcie planów ogólnych
Jak podaje Portal Samorządowy, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy zaapelowali o pilne przedłużenie terminu na przyjęcie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego, który upływa 31 sierpnia 2026 r. Do osiągnięcia kamienia milowego z KPO brakuje jeszcze 32 gmin.
Przedstawiciele samorządów nie ukrywają obaw. Jak przekonuje Marek Wójcik, współsekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Polska nie zrealizuje wymaganego wskaźnika w terminie, m.in. przez setki projektów blokowanych w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (RDOŚ). Z kolei Jacek Brygman, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, szacuje, że do poniedziałkowego, ostatecznego terminu zaledwie jedna piąta gmin zdąży uchwalić dokumenty.
Wśród głównych barier samorządowcy wymieniają m.in. lawinowy napływ wniosków o warunki zabudowy – nawet kilkunastokrotnie wyższy niż w latach ubiegłych.
– Po uchwaleniu planów będziemy mieli tyle terenów objętych warunkami zabudowy, że niestety jeden z podstawowych efektów, który miał być osiągnięty dzięki planom ogólnym, nie zostanie zrealizowany, czyli ograniczenie kosztów obsługi mieszkańców w rozproszonej zabudowie – wyjaśnia wiceprzewodniczący ZGWRP.
Samorządowcy wskazują także na problemy z uzgodnieniami w RDOŚ – w ramach uzgadniania planów ogólnych urzędnicy nierzadko kwestionują bowiem obowiązujące plany miejscowe, które wcześniej same pozytywnie opiniowały.
Kłopot stanowi także brak możliwości elastycznego rozliczania środków z KPO oraz sztywne ramy czasowe uniemożliwiające wydłużenie prac.
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Ministerstwo Rozwoju i Technologii jednak uspokaja. Wiceminister Tomasz Lewandowski poinformował, że po piątej rewizji KPO wskaźnik realizacji kamienia milowego obniżono do 30 proc.
Mimo to rząd nie jest w stanie wydłużyć samej daty granicznej (31 sierpnia 2026 r.) ani rozliczenia środków z KPO ze względu na sztywne unijne reguły i brak czasu na zmiany ustawowe w parlamencie.
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