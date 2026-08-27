Jak podaje Portal Samorządowy, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy zaapelowali o pilne przedłużenie terminu na przyjęcie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego, który upływa 31 sierpnia 2026 r. Do osiągnięcia kamienia milowego z KPO brakuje jeszcze 32 gmin.

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Samorządy alarmują: nie zdążymy przed 31 sierpnia

Przedstawiciele samorządów nie ukrywają obaw. Jak przekonuje Marek Wójcik, współsekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Polska nie zrealizuje wymaganego wskaźnika w terminie, m.in. przez setki projektów blokowanych w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (RDOŚ). Z kolei Jacek Brygman, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, szacuje, że do poniedziałkowego, ostatecznego terminu zaledwie jedna piąta gmin zdąży uchwalić dokumenty.

Wśród głównych barier samorządowcy wymieniają m.in. lawinowy napływ wniosków o warunki zabudowy – nawet kilkunastokrotnie wyższy niż w latach ubiegłych.

– Po uchwaleniu planów będziemy mieli tyle terenów objętych warunkami zabudowy, że niestety jeden z podstawowych efektów, który miał być osiągnięty dzięki planom ogólnym, nie zostanie zrealizowany, czyli ograniczenie kosztów obsługi mieszkańców w rozproszonej zabudowie – wyjaśnia wiceprzewodniczący ZGWRP.

Samorządowcy wskazują także na problemy z uzgodnieniami w RDOŚ – w ramach uzgadniania planów ogólnych urzędnicy nierzadko kwestionują bowiem obowiązujące plany miejscowe, które wcześniej same pozytywnie opiniowały.

Kłopot stanowi także brak możliwości elastycznego rozliczania środków z KPO oraz sztywne ramy czasowe uniemożliwiające wydłużenie prac.

32 plany gmin dzielą Polskę od osiągnięcia kamienia milowego w KPO

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jednak uspokaja. Wiceminister Tomasz Lewandowski poinformował, że po piątej rewizji KPO wskaźnik realizacji kamienia milowego obniżono do 30 proc.

Na dzień 25 sierpnia w Polsce przyjęto już 702 plany ogólne.

Próg 30 proc. wymaga uchwalenia 734 planów.

Do osiągnięcia celu brakuje zaledwie 32 gmin.

Mimo to rząd nie jest w stanie wydłużyć samej daty granicznej (31 sierpnia 2026 r.) ani rozliczenia środków z KPO ze względu na sztywne unijne reguły i brak czasu na zmiany ustawowe w parlamencie.

Rząd zapowiada pomoc i nowelizację

Ministerstwo Rozwoju i Technologii deklaruje wsparcie dla samorządów w relacjach z RDOŚ oraz zapowiada kolejną nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym. Nowe przepisy mają m.in.: