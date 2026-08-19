Tablice reklamowe
Tak wynika z jednego z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który może być istotną wskazówką zarówno dla właścicieli nośników reklamowych, jak i samorządów porządkujących przestrzeń publiczną.
Spór dotyczył Opola. A konkretnie uchwały jego radnych z 27 czerwca 2019 r., dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zdaniem jednej z firm ta uchwała krajobrazowa naruszała jej interes prawny i zażądała jej unieważnienia w całości. Spółka tłumaczyła, że prowadzi ogólnopolską działalność w zakresie reklamy zewnętrznej. W jej ramach w ubiegłych latach wzniosła m.in. na terenie Opola szereg tablic i urządzeń reklamowych wolnostojących na podstawie ostatecznych pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych. Eksploatuje te nośniki reklamowe legalnie i dzierżawi od właścicieli czy użytkowników wieczystych tereny, na których się one znajdują. Spółka zarzucała m.in., że w opolskiej uchwale krajobrazowej nie ma żadnego mechanizmu ochrony praw nabytych tych, którzy przed wejściem w jej życie wznieśli na terenie Opola urządzenia i tablice reklamowe, na podstawie ważnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń prac budowlanych. W praktyce oznacza to nakaz ich rozbiórki. Tymczasem uchwała nie przewiduje żadnej rekompensaty.
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Pro
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu unieważnił zaskarżoną uchwałę, ale w części. Kluczowy w tym zakresie okazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2023 r. (sygn. akt: P 20/19). Zgodnie z nim art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale krajobrazowej warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic i urządzeń reklamowych do określonych w niej zakazów, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez zobowiązanych do ich usunięcia, jest niezgodny z konstytucją. Sąd zauważył, że wyrok TK ma jednak charakter zakresowy. W konsekwencji uznany za niekonstytucyjny przepis w określonym, w tym orzeczeniu zakresie nie został w dosłownym sensie usunięty z systemu prawnego. Niemniej WSA nie miał wątpliwości, że po jego wydaniu nastąpiła zmiana stanu prawnego i musi to uwzględnić. W jego ocenie w świetle orzecznictwa nie można zaakceptować stanowiska, że wyrok zakresowy jest kierowany wyłącznie do ustawodawcy, obligując go do zmiany zakwestionowanego przepisu. Wyrok zakresowy powoduje, że usuwane jest z systemu prawnego jego niekonstytucyjne rozumienie, zatem sąd w trakcie rekonstrukcji normy prawnej obowiązany jest tę okoliczność wziąć pod uwagę z urzędu. WSA uznał, że skoro rada Opola nie wprowadziła żadnego rozróżnienia lub wyłączenia i objęła warunkami oraz terminami dostosowania do zakazów określonych w spornej uchwale wszystkie obiekty, w tym wzniesione legalnie, to on stwierdził nieważność części jej paragrafów.
Ostatecznie nieco inaczej do problemu podszedł jednak NSA. Co prawda, jak WSA nie miał wątpliwości, że w sprawie miał zastosowanie wyrok TK. A także, że spółka posiadała interes prawny w zaskarżeniu spornej uchwały. Jest bowiem operatorem urządzeń reklamowych objętych jej zakresem, co ma wpływ na interesy firmy. Niemniej NSA doszedł do przekonania, że sąd pierwszej instancji zbyt szeroko podszedł w tym przypadku do samej nieważności. Jego zdaniem zakresowy wyrok TK ma bowiem zastosowanie jedynie do braku mechanizmu kompensacyjnego dla właścicieli urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie, a nie do samowoli. Jak podkreślił sędzia NSA Mirosław Gdesz, orzeczenie TK nie chroni zatem urządzeń wzniesionych nielegalnie. Czym innym jest przecież ochrona prawna działających w zaufaniu do państwa, a czym innym ochrona sprawców samowoli budowlanych. W konsekwencji podmiotom, które wzniosły swoje nośniki poza porządkiem prawnym nie służy ochrona i można nakazać ich niezwłoczne usunięcie. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: II OSK 2807/24
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