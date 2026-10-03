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Były lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki: Roman Giertych ma ogromne ego

W Konfederacji do kryzysu nie dojdzie. Żadnemu z aktorów nie opłaca się zrywać tej spółki, bo są komplementarni dla siebie. Mentzen rysuje podziały i sprawia, że wyborca konfederacki nie idzie do PiS ani do Korony. Bosak pozwala Konfederacji wypłynąć na szersze wody. Rozmowa z Robertem Winnickim, byłym liderem Ruchu Narodowego

Publikacja: 03.10.2026 17:14

Odejście Grzegorza Brauna z Konfederacji w 2025 r. to był najbardziej pomyśłny rozwód polityczny w h

Odejście Grzegorza Brauna z Konfederacji w 2025 r. to był najbardziej pomyśłny rozwód polityczny w historii III RP (śmiech). Braun zabrał swój ekosystem i go rozwinął, korzystając z kryzysu w PiS. A Konfederacja nic nie straciła, a jeszcze pożywiła się rozpadem Trzeciej Drogi i sama stała się trzecią drogą – mówi Robert Winnicki (na zdjęciu w środku, po lewej Grzegorz Braun, 25 lipca 2022 r., Rzeszów)

Foto: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Eliza Olczyk

Rozwijał pan Ruch Narodowy wtedy, kiedy niewielu na niego stawiało. Związaliście się z Pawłem Kukizem, żeby wejść do Sejmu, bo wcześniej się nie udawało. Gdy teraz patrzy pan na sukcesy Konfederacji, to nie żal panu, że pana przygoda z polityką już się skończyła?

Przeżyłem nie tylko okres, w którym zakładałem i rozwijałem Ruch Narodowy. Przeżyłem też okres wcześniejszy – jako szeregowy, dwudziestoletni działacz Ligi Polskich Rodzin pracowałem na rzecz jej sukcesu w 2005 r. Największy kryzys w młodzieńczych latach mojej działalności politycznej przeżyłem w 2006 r., kiedy LPR weszła do rządu. Wtedy poważnie zastanawiałem się, czy nie odejść z polityki.

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