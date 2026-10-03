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Odejście Grzegorza Brauna z Konfederacji w 2025 r. to był najbardziej pomyśłny rozwód polityczny w historii III RP (śmiech). Braun zabrał swój ekosystem i go rozwinął, korzystając z kryzysu w PiS. A Konfederacja nic nie straciła, a jeszcze pożywiła się rozpadem Trzeciej Drogi i sama stała się trzecią drogą – mówi Robert Winnicki (na zdjęciu w środku, po lewej Grzegorz Braun, 25 lipca 2022 r., Rzeszów)
Przeżyłem nie tylko okres, w którym zakładałem i rozwijałem Ruch Narodowy. Przeżyłem też okres wcześniejszy – jako szeregowy, dwudziestoletni działacz Ligi Polskich Rodzin pracowałem na rzecz jej sukcesu w 2005 r. Największy kryzys w młodzieńczych latach mojej działalności politycznej przeżyłem w 2006 r., kiedy LPR weszła do rządu. Wtedy poważnie zastanawiałem się, czy nie odejść z polityki.
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