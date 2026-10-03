Uczestników badania zapytano, jak ich zdaniem trwający spór między prezydentem a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. Najwięcej, bo 44,2 proc. ankietowanych, odpowiedziało, że konflikt „bardzo szkodzi”. Kolejne 42,3 proc. uznało, że „raczej szkodzi”. Łącznie daje to 86,5 proc. badanych, którzy dostrzegają negatywny wpływ politycznego napięcia między Pałacem Prezydenckim a rządem na bezpieczeństwo kraju.

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Znacznie mniej osób nie widzi w tym sporze zagrożenia. Odpowiedź „raczej nie szkodzi” wskazało 2,9 proc. respondentów, a „zupełnie nie szkodzi” – zaledwie 0,2 proc. Kolejne 6,8 proc. uważa, że konflikt nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski. 3,6 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić jednoznacznej opinii.

Wyborcy przeciwnych obozów politycznych wyjątkowo zgodni

Wyniki badania pokazują, że przekonanie o negatywnych konsekwencjach konfliktu dotyczy elektoratów i rządzących, i opozycji.

Wśród wyborców ugrupowań tworzących obóz rządzący aż 95 proc. badanych uważa, że spór prezydenta z rządem szkodzi bezpieczeństwu Polski. W tej grupie 52 proc. ocenia jego wpływ jako „bardzo szkodliwy”, natomiast 43 proc. jako „raczej szkodliwy”.

Odpowiedź „raczej nie szkodzi” i „zupełnie nie szkodzi” wybrało po 1 proc. elektoratu strony rządowej, 9 proc. wskazało odpowiedź „nie ma wpływu”. Nie ma w tej grupie badanych nikogo, kto miałby problem z odpowiedzią na pytanie sondażowni.

Także wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych – PiS, obu Konfederacji oraz Razem – większość dostrzega negatywne skutki konfliktu. Taką opinię wyraża 86 proc. respondentów z tej grupy. Odpowiedź „bardzo szkodzi” wskazało 42 proc., a „raczej szkodzi” 44 proc.

Odpowiedź „raczej nie szkodzi” wybrało 4 proc. ankietowanych, nikt nie uważa, że konflikt „zupełnie nie szkodzi”, a 9 proc. uważa, że „nie ma wpływu”. 1 proc. respondentów nie ma zdania.

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Wyborcy Konfederacji także krytyczni

Podobne stanowisko widoczne jest wśród wyborców Konfederacji, zarówno tych związanych ze Sławomirem Mentzenem, jak i z Grzegorzem Braunem. W tej grupie 72 proc. badanych uważa, że konflikt na szczytach władzy jest szkodliwy dla państwa, przy czym 42 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało odpowiedź, że jest szkodliwy „bardzo”. 9 proc. uważa, że „raczej nie szkodzi”, a 16 proc. - że „nie ma wpływu”. 3 proc. nie ma zdania.

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Wśród osób niezdecydowanych oraz wyborców pozostałych ugrupowań odsetek wskazujących na negatywny wpływ sporu wyniósł 67 proc., 3 proc. wskazało, że konflikt na szczycie władzy „raczej nie szkodzi” bezpieczeństwu państwa, a według 10 proc. nie ma na bezpieczeństwo wpływu.

Znacząca grupa badanych z tej grupy nie ma zdania – takiej odpowiedzi udzieliło 20 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 18 do 20 września 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI oraz CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków.