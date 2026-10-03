Wśród informacji, które mogły trafić w niepowołane ręce, znajdują się m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz dane paszportowe.

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Firma ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy przez oszustów podszywających się pod serwis.

Atak hakerski na Wakacje.pl. Jakie dane klientów wyciekły?

Wakacje.pl poinformowały o incydencie, do którego doszło 29 września. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów serwisu.

W wyniku ataku mogło dojść do wycieku danych osobowych klientów, w tym adresów e-mail, imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów zamieszkania, dat urodzenia oraz danych paszportowych.

Firma zaznaczyła jednak, że informacje, do których dostęp uzyskali atakujący, nie umożliwiają zalogowania się do Panelu Klienta, zarówno za pośrednictwem strony internetowej Wakacje.pl, jak i aplikacji mobilnej. Podkreślono również, że atak nie objął systemów płatności serwisu.

„Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Zapewniamy, że nasze zespoły pracują nad minimalizacją skutków tego zdarzenia” – przekazały Wakacje.pl w komunikacie.

Wyciek danych z Wakacje.pl. Firma ostrzega klientów przed próbami oszustwa

Pomimo zapewnień, że incydent nie dotyczył systemów płatności, Wakacje.pl apelują do klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. Firma ostrzega, że przestępcy mogą wykorzystać pozyskane informacje do podszywania się pod serwis i podejmowania prób wyłudzenia pieniędzy.

„Warto natomiast zachować czujność wobec wiadomości z prośbą o płatności lub zmianę danych rezerwacji i weryfikować je u swojego doradcy, ponieważ atakujący może wykorzystać dane, do których uzyskano dostęp, do akcji prowadzących do wyłudzeń płatności, podszywając się pod Wakacje.pl” – podkreślono.

W związku z incydentem Wakacje.pl wdrożyły dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz rozpoczęły monitorowanie ruchu w celu wykrywania ewentualnych niepożądanych operacji. Jak zapewnia firma, jej zespoły podejmują działania zmierzające do ograniczenia skutków ataku.

O zdarzeniu powiadomiono już CSIRT NASK oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wakacje.pl zapowiedziały również zgłoszenie sprawy organom ścigania.