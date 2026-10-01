Informacje dotyczące zarzutów pojawiły się także w mediach społecznościowych Prokuratury.

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Fikcyjne dyplomy i pranie pieniędzy. Zarzuty dla kolejnych 11 osób

„Prokurator ze śląskiego wydziału PZ PK przedstawił zarzuty kolejnym 11 osobom w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum” – czytamy we wpisie opublikowanym w czwartek przez Prokuraturę w serwisie X.

Jak wskazano, zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania fikcyjnych dyplomów i zaświadczeń o przebiegu studiów.

Wobec sześciu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa w sumie – jak poinformowano – 97 podejrzanym przedstawiono 881 zarzutów.

– Zakończyły się czynności z udziałem 11 osób. Zatrzymania prowadzone były 29 września przez funkcjonariuszy CBA – przekazano podczas konferencji prasowej.

Śledztwo ws. Collegium Humanum

Collegium Humanum powstało w 2018 r. w Warszawie. Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich.

Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Według PK dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Wartość zabezpieczonego w postępowaniu mienia przekracza 176 mln zł.

Tydzień temu zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał sześciu byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych m.in. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz wysokie grzywny.

Osoby te nie były bezpośrednio związane z uczelnią Collegium Humanum, ale w postępowaniu śledczy badali wątek działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Artura G. – byłego dyrektora biura i sekretarza zespołu nauk społecznych PKA, oskarżonego o powoływanie się na wpływy w Polskiej Komisji Akredytacyjnej i przyjęcie od władz Collegium Humanum korzyści majątkowej przekraczającej 900 tys. zł w zamian za uzyskanie dla uczelni szeregu pozytywnych decyzji, w tym zgód na nowe kierunki i filie uczelni.