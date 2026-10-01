Eksperci ds. żywienia podkreślają, że najlepszym źródłem składników odżywczych jest zbilansowana dieta. Na szczególną uwagę zasługują pestki dyni, które należą do ścisłej czołówki produktów o największej zawartości magnezu i cennych minerałów.

Reklama Reklama

Magnez z talerza. W jakich produktach jest go najwięcej?

Magnez jest składnikiem mineralnym niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, pracy mięśni oraz utrzymania równowagi elektrolitowej. Pomaga także redukować uczucie zmęczenia i problemy z koncentracją. Choć rynek pełen jest zawierających go suplementów diety, warto sięgnąć po naturalne produkty.

Według danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej rekordzistami pod względem zawartości magnezu są nasiona, ziarna, orzechy oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. W czołówce zestawienia znajdują się m.in.:

Pestki dyni: aż 540 mg magnezu (w 100 g produktu),

kakao 16. proc. – 420 mg

Nasiona sezamu: 377 mg,

Nasiona słonecznika: 359 mg,

Migdały – 269 mg

Kasza gryczana: 218 mg,

Soja sucha: 216 mg.

Dlaczego pestki dyni to superfood?

Pestki dyni to prawdziwa bomba odżywcza. Oprócz potężnej dawki magnezu kryją w sobie szereg innych substancji niezbędnych dla zdrowia. Należą do nich m.in. roślinne białko i błonnik. W 100 gramach znajduje się od 25 do 30 g białka, które w połączeniu z tłuszczem i błonnikiem doskonale syci i wspiera masę mięśniową oraz pracę jelit.

W pestkach dyni znajdziemy także zdrowe tłuszcze. Większość z nich to nienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi i wspierają układ sercowo-naczyniowy. Są w nich też cenne minerały. Pestki dostarczają cynku wspierającego odporność i skórę, żelaza niezbędnego do produkcji hemoglobiny, a także miedzi oraz fosforu dla mocnych kości i zębów.

Czytaj więcej Prawo Nie tylko nakrętki przytwierdzone do butelek. Nadchodzą kolejne zmiany Przed nami kolejne etapy wprowadzania unijnych przepisów dotyczących opakowań i odpadów. Choć przytwierdzone na stałe nakrętki wciąż budzą wiele em...

Ile pestek dyni można jeść dziennie?

Choć pestki dyni mają ogromne zalety, warto pamiętać, że są one także produktem wysokokalorycznym – 100 g to równowartość ponad 500 kcal. W związku z tym eksperci proponują, aby optymalną, dzienną porcją była mała garść, czyli około 20–30 g. Taka ilość wystarczy, by wzbogacić posiłek bez ryzyka nadwyżki kalorycznej czy obciążenia układu pokarmowego.

Dla pestek dyni łatwo znaleźć zastosowanie w kuchni. Można je dodawać do owsianek, jogurtów, domowego chleba i ciast, zup kremów, sałatek czy dań z kaszą i ryżem lub jeść jako przekąskę. Najlepiej wybierać pestki niesolone, można spożywać je również w wersji lekko prażonej na patelni.