Unijne przepisy dotyczące opakowań i odpadów obejmują nie tylko wygląd butelek. Dotyczą też etykiet oraz całkowitego wycofywania niektórych substancji.

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Co się zmieniło? Przepisy PPWR

Większość kluczowych postanowień rozporządzenia PPWR zaczęła już obowiązywać. Nowe regulacje nakładają rygorystyczne obowiązki na szeroki łańcuch dostaw – od producentów i importerów, przez branżę e-commerce, aż po logistykę i właścicieli marek.

Wśród najważniejszych wymogów znajdują się:

Zakaz stosowania PFAS („wiecznych chemikaliów”) w opakowaniach mających bezpośredni kontakt z żywnością;

Obowiązek posiadania pełnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności dla wprowadzanych na rynek typów opakowań;

Rozpoczęcie stosowania minimalizacji masy i objętości opakowań oraz wdrażanie unijnych klas recyklingu.

Mniej przejrzyste butelki PET i więcej surowca z recyklingu od 2030 r.

Kolejne lata przyniosą istotny wzrost wykorzystania materiałów wtórnych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Zgodnie z unijnym harmonogramem od 1 stycznia 2030 r. minimalny udział surowca pochodzącego z recyklingu (PCR) wyniesie:

30 proc. dla butelek jednorazowego użytku na napoje oraz opakowań z PET do kontaktu z produktami wrażliwymi,

35 proc. dla pozostałych opakowań z tworzyw sztucznych.

Do 2040 r. wskaźniki te wzrosną jeszcze bardziej, do celów rzędu 50–65 proc. Konsekwencją rosnącego udziału recyklatu będzie jednak zmiana wyglądu butelek i opakowań plastikowych. Jak wskazują eksperci, staną się one nieco bardziej mętne i mniej przezroczyste. Nie oznacza to jednak, że opakowanie lub sam produkt mają gorszą jakość. Podczas gdy pierwotny plastik jest krystaliczny, tworzywo odzyskane w procesie recyklingu przechodzi bowiem przez wielokrotne mycie, rozdrabnianie i ponowne topienie. Procesy te powodują delikatną degradację struktury polimeru oraz kumulację mikroskopijnych niedoskonałości. Poza tym w procesie recyklingu butelek przetwarza się opakowania o różnych odcieniach, domieszkach barwników oraz z różnymi mikrostrukturami.

Nowe etykiety i ujednolicona segregacja w całej UE

Jedną z najbardziej widocznych zmian dla konsumentów ma być także rewolucja w znakowaniu produktów. Jak przypomina Portal Samorządowy, Unia Europejska dąży do stworzenia spójnego, przejrzystego systemu etykietowania do 2028 r. Trwają prace nad propozycją wypracowaną m.in. przez unijne centrum badawcze (JRC) przy udziale tysięcy obywateli i ekspertów.

System ma opierać się na 11 uniwersalnych kolorach i symbolach umieszczanych zarówno na opakowaniach, jak i na pojemnikach do selektywnej zbiórki. Dzięki temu zasady recyklingu mają być identyczne we wszystkich krajach członkowskich.

System kaucyjny i cel 90 proc. zbiórki

Unijne przepisy stawiają też ambitny cel selektywnej zbiórki: do 2029 r. państwa członkowskie muszą zapewnić recykling na poziomie co najmniej 90 proc. rocznie w przypadku jednorazowych butelek plastikowych i metalowych puszek na napoje o pojemności do 3 litrów. Kluczowym narzędziem do osiągnięcia tego progu jest powszechne wdrażanie krajowych systemów kaucyjnych.