O tym, że stała baza wojsk USA w Polsce mogłaby powstać do końca 2029 roku pisał w „Rzeczpospolitej”, cytując urzędników prezydenckiego BBN Marek Kozubal. Obecnie ok. 8-10 tysięcy amerykańskich żołnierzy jest w Polsce na zasadzie stałej, rotacyjnej obecności. Polska od dawna stara się o to, by „utrwalić” tę obecność wojsk USA w naszym kraju poprzez budowę stałej bazy.

Reklama Reklama

Stała baza wojsk USA w Polsce miałaby powstać w czasie, gdy Amerykanie planują zredukować swoją obecność wojskową w Europie

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz koszt budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce określił na poziomie kilkunastu miliardów złotych. Z informacji przekazanych „Rzeczpospolitej” przez BBN wynika, że chodzi o koszt 11-17 mld złotych. W Polsce na stałe miałoby stacjonować ok. 5 tysięcy żołnierzy USA (a więc byłyby to siły jednej brygady).

17 września Trump napisał w serwisie Truth Social, że „dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego poczyniono duże postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce”. „Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę” – dodał. Karol Nawrocki w rozmowie z agencją Bloomberg mówił, że baza wojskowa USA w Polsce mogłaby nosić nazwę „Fort Trump”, która po raz pierwszy pojawiła się jeszcze w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, gdy prezydentem Polski był Andrzej Duda.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że stała baza wojsk USA miałaby powstać w Polsce zachodniej – w okolicach Poznania lub Wrocławia, choć pojawiły się też doniesienia, że baza taka mogłaby powstać na Mazurach.

Amerykańskie bazy wojskowe w Europie Foto: PAP

Ewentualna decyzja o budowie przez USA stałej bazy w Polsce zapadłaby w czasie, gdy wszyscy spodziewają się redukcji militarnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Obecnie trwa prowadzony przez Pentagon przegląd amerykańskich sił w Europie, który – według doniesień amerykańskich mediów – może skutkować zmniejszeniem liczby żołnierzy USA w Europie o 25, a być może nawet o 40 tysięcy. Obecnie w Europie stacjonuje ok. 80 tysięcy żołnierzy USA, najwięcej (35 tysięcy) w Niemczech.

Stała obecność żołnierzy USA uważana jest za ważny element polityki odstraszania przed rosyjską agresją – zaatakowanie kraju, w którym znajdują się znaczne siły amerykańskie oznacza de facto natychmiastowe i bezpośrednie wciągnięcie USA w taki konflikt.

Sondaż: 73 proc. najstarszych respondentów uważa, że stała baza wojsk USA zwiększyłaby bezpieczeństwo Polski

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – stała baza wojsk USA w Polsce zwiększyłaby bezpieczeństwo naszego kraju.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie 67,3 proc. badanych odpowiedziało „tak”.

17,5 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „nie”.

15,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Niewiele częściej na zwiększenie bezpieczeństwa wskazują mężczyźni niż kobiety (69 proc. vs 66 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które widzą dzięki bazom wojsk USA wzrost polskiego bezpieczeństwa – z 50 proc. w grupie do 24 lat, do 73 proc. wśród osób powyżej 50 lat. Podobne zdanie mają częściej osoby o największym dochodzie, powyżej 7000 zł (74 proc.) oraz mieszkańcy miast od 100-199 tys. osób (74 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.