Posłowie zagłosowali za zawieszeniem immunitetu Petera Magyara
Węgierski parlament uchylił w poniedziałek immunitety premiera Petera Magyara i dwóch ministrów w rządach Viktora Orbána. Szef węgierskiego rządu apelował wcześniej do swoich posłów o zagłosowanie za zniesieniem jego immunitetu w związku ze wznowieniem przez prokuraturę sprawy z 2024 r..
Decyzję ws. Magyara podjęto 139 głosami "za", przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Wobec polityka może zostać wszczęte postępowanie w związku z podejrzeniem kradzieży.
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Prokuratura zwróciła się do przewodniczącej parlamentu z wnioskiem o uchylenie immunitetu Magyara w związku ze wznowionym dochodzeniem w sprawie dotyczącej incydentu z czerwca 2024 r.. Dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego we wczesnych godzinach porannych Magyar wdał się w sprzeczkę z mężczyzną, który nagrywał go w budapeszteńskim klubie nocnym.
Polityk zabrał wówczas telefon mężczyźnie, a następnie wrzucił go do Dunaju. Telefon został później wydobyty z wody przy pomocy nurków. Prokuratura uznała, że działania premiera wyczerpują znamiona przestępstwa kradzieży.
Węgierska prokuratura wnioskowała wcześniej do Parlamentu Europejskiego, którego posłem był wówczas Magyar, o zniesienie jego immunitetu. PE w październiku 2025 r. wniosek odrzucił. Sprawę wznowiono, gdy Magyar opuścił PE i objął stery węgierskiego rządu.
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Komentując w sobotę sprawę, szef węgierskiego rządu stwierdził, że doskonale pamięta tamtą noc i ponownie postąpiłby tak samo, by bronić swoich przyjaciół i młodych ludzi przed nękaniem ze strony „opłaconego prowokatora„. „Zrobiłbym to ponownie i, jeśli trzeba, poniosę tego konsekwencje„ – dodał. Magyar wezwał wówczas posłów swojej partii do zagłosowania za zniesieniem jego immunitetu.
Podczas poniedziałkowego posiedzenia nadzwyczajnego parlament przegłosował też uchylenie immunitetu Balazsa Hanko, byłego ministra kultury i innowacji, oraz Miklosa Sesztaka, byłego ministra rozwoju. Obaj wchodzili w skład rządów byłego premiera Viktora Orbána. Prokuratura zawnioskowała o uchylenie ich immunitetów w związku z zarzutami dotyczącymi niewłaściwego gospodarowania środkami finansowymi, w przypadku pierwszego, i korupcji, w przypadku drugiego polityka.
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Decyzje parlamentu dotyczące immunitetów wejdą w życie dopiero po ich podpisaniu przez marszałkinię Agnes Forsthoffer, a następnie przez prezydenta Andrasa Bakę oraz po ich opublikowaniu w węgierskim dzienniku urzędowym.
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