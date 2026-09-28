Węgierski parlament uchylił w poniedziałek immunitety premiera Petera Magyara i dwóch ministrów w rządach Viktora Orbána. Szef węgierskiego rządu apelował wcześniej do swoich posłów o zagłosowanie za zniesieniem jego immunitetu w związku ze wznowieniem przez prokuraturę sprawy z 2024 r..

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Decyzję ws. Magyara podjęto 139 głosami "za", przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Wobec polityka może zostać wszczęte postępowanie w związku z podejrzeniem kradzieży.

Incydent w klubie nocnym i zarzut kradzieży telefonu

Prokuratura zwróciła się do przewodniczącej parlamentu z wnioskiem o uchylenie immunitetu Magyara w związku ze wznowionym dochodzeniem w sprawie dotyczącej incydentu z czerwca 2024 r.. Dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego we wczesnych godzinach porannych Magyar wdał się w sprzeczkę z mężczyzną, który nagrywał go w budapeszteńskim klubie nocnym.

Polityk zabrał wówczas telefon mężczyźnie, a następnie wrzucił go do Dunaju. Telefon został później wydobyty z wody przy pomocy nurków. Prokuratura uznała, że działania premiera wyczerpują znamiona przestępstwa kradzieży.

Węgierska prokuratura wnioskowała wcześniej do Parlamentu Europejskiego, którego posłem był wówczas Magyar, o zniesienie jego immunitetu. PE w październiku 2025 r. wniosek odrzucił. Sprawę wznowiono, gdy Magyar opuścił PE i objął stery węgierskiego rządu.

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Komentując w sobotę sprawę, szef węgierskiego rządu stwierdził, że doskonale pamięta tamtą noc i ponownie postąpiłby tak samo, by bronić swoich przyjaciół i młodych ludzi przed nękaniem ze strony „opłaconego prowokatora„. „Zrobiłbym to ponownie i, jeśli trzeba, poniosę tego konsekwencje„ – dodał. Magyar wezwał wówczas posłów swojej partii do zagłosowania za zniesieniem jego immunitetu.

Zarzuty korupcyjne wobec byłych ministrów Viktora Orbána

Podczas poniedziałkowego posiedzenia nadzwyczajnego parlament przegłosował też uchylenie immunitetu Balazsa Hanko, byłego ministra kultury i innowacji, oraz Miklosa Sesztaka, byłego ministra rozwoju. Obaj wchodzili w skład rządów byłego premiera Viktora Orbána. Prokuratura zawnioskowała o uchylenie ich immunitetów w związku z zarzutami dotyczącymi niewłaściwego gospodarowania środkami finansowymi, w przypadku pierwszego, i korupcji, w przypadku drugiego polityka.

Decyzje parlamentu dotyczące immunitetów wejdą w życie dopiero po ich podpisaniu przez marszałkinię Agnes Forsthoffer, a następnie przez prezydenta Andrasa Bakę oraz po ich opublikowaniu w węgierskim dzienniku urzędowym.