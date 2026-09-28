O tym, że Zełenski nie odpowiada za korupcję w jego otoczeniu przekonanych jest 25 proc. badanych. 3 proc. respondentów nie potrafiło przesądzić, czy Zełenski jest, czy nie jest odpowiedzialny za korupcję wśród swoich współpracowników.

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Były szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego wśród podejrzanych w wielkiej aferze korupcyjnej na Ukrainie

W listopadzie 2025 r. NABU i SAP (Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Śledczy ustalili, że jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych, Enerhoatomu, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być następnie legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa. W ramach śledztwa ustalono, że w ten sposób zalegalizowano około 100 mln dolarów.

Czytaj więcej Polityka Afery korupcyjne wokół Zełenskiego. Pojawiają się pytania o prezydenta W piątym roku wojny Rosji z Ukrainą rozszerza się lista osób z najwyższego szczebla władzy, które stają przed ukraińskim sądem pod zarzutem korupcji.

W sprawie korupcji w energetyce zatrzymano pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty. Wśród podejrzanych w śledztwie jest Tymur Mindicz, biznesmen i bliski współpracownik Zełenskiego. Mindicz ukrywa się obecnie za granicą. Wśród podejrzanych jest też były już szef kancelarii Zełenskiego, Andrij Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. W listopadzie 2025 roku, po wybuchu afery, Jermak podał się do dymisji. Już po dymisji śledczy przeprowadzili rewizję w jego mieszkaniu.

W opisie badania Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii podkreśla, że „osobista odpowiedzialność”, o którą pytano w sondażu, nie jest utożsamiana przez badanych z „osobistym udziałem”. Przez „osobistą odpowiedzialność” ankietowani uważają raczej odpowiedzialność polityczną za działania, o których mowa.

Ci, którzy ufają Wołodymyrowi Zełenskiemu, nie uważają, by był osobiście odpowiedzialny za korupcję wśród współpracowników

Wśród Ukraińców, którzy deklarują całkowite zaufanie do Zełenskiego, tylko 3 proc. uważa go za odpowiedzialnego za korupcję w jego otoczeniu. Z kolei wśród tych, którzy całkowicie nie ufają Zełenskiemu, 85 proc. badanych uważa go za „osobiście odpowiedzialnego” za zachowania korupcyjne wśród jego współpracowników.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 12-21 września metodą wywiadów telefonicznych na podstawie losowej próby numerów telefonów komórkowych we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem terenów okupowanych.