Co się stanie z pieniędzmi w bankach w czasie wojny?
Jednocześnie specjaliści przypominają, że sektor bankowy objęty jest surowymi wymogami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Aby przygotować instytucje na różne incydenty oraz ograniczyć ryzyko zakłóceń ich pracy, w sektorze obowiązują specjalne regulacje, w tym m.in. DORA (Digital Operational Resilience Act), czyli unijne rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej oraz unijna dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej (dyrektywa Nis2).
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Specjaliści od finansów przypominają jednak, że wybuch ewentualnego konfliktu może czasowo ograniczyć lub utrudnić dostęp do pieniędzy zgromadzonych w bankach.
Pojawić mogą się szybkie zmiany w prawie. Prezydent, na wniosek premiera, może wydawać wówczas dekrety z mocą ustawy, które następnie muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Sejm. Dekrety te mogą wpływać na zasady funkcjonowania państwa i gospodarki, w tym również banków.
Jednocześnie eksperci przypominają o limicie gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości 100 tys. euro oraz o możliwych wahaniach kursów złotego i euro w sytuacjach konfliktu. Nastąpić mogą również ograniczenia w działaniu systemów rozliczeń takich jak SWIFT.
Zdaniem specjalistów warto pamiętać również o tym, że przeniesienie oszczędności za granicę nie stanowi pełnej gwarancji ich ochrony. Jako przykład przywołują tutaj sytuację, która miała miejsce w 2013 r. na Cyprze. Wobec dużych depozytów zastosowano tam nadzwyczajne rozwiązania.
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Mimo to trzymanie oszczędności na koncie jest bezpieczniejsze niż w domu – uważa dr Robert Pakla, wiceprezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Ekspert w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie Jagiellońskim przypomniał, że część klientów banków na Ukrainie, która po rozpoczęciu konfliktu wypłaciła swoje środki, z czasem ponownie zaczęła lokować je w bankach.
Dr Pakla radzi rozproszyć swoje oszczędności. Zaleca trzymać je zarówno w różnych walutach, jak i w złocie. Po uspokojeniu sytuacji radzi też rozważenie zainwestowania części oszczędności w kryptowaluty. Zawsze też, jego zdaniem, warto mieć przy sobie niewielką ilość gotówki.
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Trzymanie części oszczędności w złocie polecają też inni eksperci. Zdaniem Adama Drozdowskiego z InValue Multi-Asset w czasie zagrożeń warto decydować się na zakup kruszca w małych nominałach. Z kolei ekonomista Marek Zuber zauważa, że oszczędności można też przechowywać w formie złotej biżuterii takiej jak łańcuszki czy obrączki.
Według specjalistów złoto w formie np. monet czy sztabek jest uniwersalnym sposobem przechowywania oszczędności. Jest niezależne od funkcjonowania banków oraz rozpoznawalne i akceptowalne na całym świecie. Ponadto złoto w niewielkich ilościach łatwo trzymać pod ręką oraz transportować.
Tańszą alternatywą dla złota może okazać się również srebro.
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