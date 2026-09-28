Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, we wstępnie przyjętym projekcie budżetu na 2027 r. planowane wydatki na Fundusz Kościelny mają osiągnąć rekordowy poziom 283 mln 560 tys. zł, czyli o 11 mln zł więcej niż rok wcześniej. Zdaniem rozmówców z koalicji rządowej, rząd Donalda Tuska prawdopodobnie nie doprowadzi do likwidacji Funduszu Kościelnego. Tymczasem był to jeden z punktów zapisanych na liście „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” Koalicji Obywatelskiej.

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Ks. Boniecki o pomyśle likwidacji Funduszu Kościelnego

Ks. Adam Boniecki w rozmowie z „Faktem” odniósł się do propozycji likwidacji Funduszu Kościelnego. Zauważył, że Kościół nie sprzeciwiał się rozmowom o zmianie zasad dotyczących finansowania.

– Episkopat deklarował otwartość na zmiany i dialog w sprawie nowego systemu finansowania Kościoła. Jednocześnie podkreślał, że likwidacja Funduszu Kościelnego bez odpowiedniej rekompensaty byłaby niesprawiedliwa. Jest to bowiem, w ocenie Kościoła, forma rekompensaty za majątek, który został mu odebrany – powiedział ks. Boniecki.

W rozmowie odniósł się również do tematu składek emerytalnych księży oraz do swojej emerytury.

– Rozumiem, że środki z Funduszu przeznaczane są przede wszystkim na opłacanie składek emerytalnych księży. Mnie ta kwestia już nie dotyczy. Mam 92 lata, a moja emerytura wystarcza właściwie na opłacenie domu, w którym obecnie przebywam – przyznał duchowny.

Jednocześnie podkreślił, że sprawy Funduszu Kościelnego nie powinno się redukować do prostego starcia zwolenników i przeciwników.

– Sprawa nie jest zero-jedynkowa. Jest znacznie bardziej złożona. Rząd powinien w tej sprawie porozumieć się z Episkopatem. W mojej ocenie państwo powinno zrekompensować Kościołowi odebranie majątku i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli wyjść z obecnej sytuacji. Trzeba też pamiętać, że nieruchomości zabrane Kościołowi przez lata przynosiłyby mu dochody, gdyby nadal pozostawały w jego posiadaniu – zauważył ks. Boniecki.

Fundusz Kościelny powstał w 1950 r.

Fundusz Kościelny powstał w 1950 r. na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.

Obecnie zdecydowana większość środków z Funduszu przeznaczana jest na pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne osób duchownych. Fundusz obejmuje nie tylko Kościół katolicki, lecz także inne kościoły i związki wyznaniowe, które legalnie działają w Polsce.