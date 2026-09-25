Mężczyzna od kilku miesięcy walczy o odszkodowanie za zniszczony samochód / Zdjęcie ilustracyjne
Zdarzenie miało miejsce 1 stycznia 2026 r., gdy mężczyzna wraz z narzeczoną wracał autem marki Cupra do domu po noworocznym pokazie fajerwerków. W okolicach Podolszyc przy ul. Wyszogrodzkiej na skrajnie lewym pasie jezdni para zauważyła leżącego człowieka. Postanowiła mu pomóc.
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Pan Daniel, aby uniknąć potrącenia zauważonego człowieka, zjechał na środkowy pas, włączył światła awaryjne i zatrzymał samochód. Jednocześnie na prawym pasie zatrzymał się kierowca Skody Superb. Nagle w samochód pana Daniela uderzył jadący z dużą prędkością nieoznakowany radiowóz policyjny.
Siła uderzenia okazała się tak duża, że Cupra obróciła się o 180 st., a znajdujący się w niej pan Daniel z narzeczoną stracili przytomność. Po jej odzyskaniu zostali przebadani przez ratowników medycznych, a później wylegitymowani i przesłuchani przez policjantów.
Ci ostatni, jak przyznał w rozmowie z „Faktem” pan Daniel, zapewniali go, że szkody zostaną pokryte z ubezpieczenia. Jednak wkrótce po wypadku jeden z policjantów przedstawił zupełnie inny przebieg zdarzenia.
— Najpierw mówił, że to ja zjechałem na pas, którym oni się poruszali. Później twierdzili, że pieszy miał znajdować się przed radiowozem, a oni, by go ominąć, wykonali manewr — przyznał poszkodowany w rozmowie z dziennikiem.
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Mężczyzna zaznacza, że straty, które poniósł w związku z wypadkiem, sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Uszkodzony samochód miał w leasingu, a odebrał go z Krakowa dzień przed zdarzeniem. Dodatkowa ekspertyza przeprowadzona po wypadku wykazała szkodę całkowitą. Panu Danielowi odmówiono jednak wypłaty odszkodowania.
— Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, wskazując, że policja nie bierze odpowiedzialności za spowodowanie zdarzenia — wyjaśnił poszkodowany. — Oni teraz umywają ręce. Skasowali mi samochód, byliśmy poturbowani i zrobili z nas świadków, a nie poszkodowanych. Robią tak, by ich ubezpieczyciel nic nam nie wypłacił, a ich koledzy nie ponieśli żadnych konsekwencji — dodał.
W powyższej sprawie „Fakt” skierował kilka dni temu do komendanta Komendy Miejskiej Policji w Płocku pytania. Na razie nie otrzymał jednak odpowiedzi.
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