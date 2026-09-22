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Do zatrzymania doszło we wtorek rano. Były naczelnik po zakończeniu czynności na miejscu zatrzymania ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach.

Afera Zondacrypto

Śledztwo dotyczące Zondacrypto prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. Postępowanie wszczęto 17 kwietnia 2026 r. w związku z podejrzeniem oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień od osób, które twierdzą, że zostały pokrzywdzone.

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Sprawa nabrała dodatkowego wymiaru po połączeniu w sierpniu śledztwa dotyczącego działalności giełdy z postępowaniem w sprawie zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. Twórca BitBay, poprzedniczki Zondacrypto, zaginął w marcu 2022 r. Prokuratura bada obecnie oba wątki w ramach jednego postępowania.

Pierwszym głośnym zatrzymaniem w ostatniej serii działań śledczych było zatrzymanie 27 sierpnia prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. Usłyszał on zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli Zondacrypto w związku z grożącą spółce niewypłacalnością. Piesiewicz nie przyznał się do winy, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

2 września zatrzymano kolejne trzy osoby: Annę P., Jaromirę W. oraz Rafała Z. Według prokuratury Anna P. i Jaromira W. usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a Rafał Z. – przywłaszczenia powierzonego mienia. Cała trójka została następnie tymczasowo aresztowana.

5 września zatrzymano Romana Ż., wieloletniego wspólnika Suszka i osobę związaną z początkami BitBay. Według prokuratury powodem zatrzymania była obawa jego ucieczki. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto oraz wartościowe przedmioty.

Ważnym elementem śledztwa są także relacje między giełdą a przedstawicielami służb. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, pracownicy BitBay, a później Zondacrypto, przez lata prowadzili szkolenia dla policjantów, w tym funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Według naszych ustaleń w latach 2018–2024 odbyło się 12 takich szkoleń. Jednocześnie wobec giełdy prowadzone były już postępowania dotyczące jej działalności.