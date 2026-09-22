Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 21 na 22 września:

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Stany Zjednoczone chcą uruchomić dwie nowe bazy wojskowe na Grenlandii

Z informacji przekazywanych przez agencję Reutera wynika, że w ramach porozumienia, które 23 września USA mają podpisać z Danią i Grenlandią, na terenie wyspy, która jest autonomicznym terytorium Danii, uruchomione zostaną dwie nowe amerykańskie bazy wojskowe.

Pierwsza z baz ma być zlokalizowana w Narsarsuaq, osady, której liczba mieszkańców zmniejszyła się do kilkudziesięciu po tym, jak Amerykanie zamknęli w 1958 roku działającą tu od 1941 roku bazę wojskową o nazwie Bluie West One. Druga baza ma powstać w rejonie Mestersvig, duńskiej placówki wojskowej, która obecnie jest wykorzystywana przez duńską jednostkę specjalną Patrol Syriusza (Sirius Dog Sled Patrol), która patroluje Grenlandię, wykorzystując do tego psie zaprzęgi.

Czytaj więcej Dyplomacja Reuters ujawnia plany USA wobec Grenlandii. Dwie nowe bazy wojskowe Stany Zjednoczone chcą ponownie uruchomić funkcjonującą w czasie zimnej wojny bazę w południowej Grenlandii i ustanowić nową bazę na wschodnim wybr...

Na Grenlandii działa obecnie jedna amerykańska baza, Pituffik (dawniej baza lotnicza Thule). Baza ta podlega amerykańskim Siłom Kosmicznym, a jej celem jest wczesne wykrywanie ataków rakietowych przeciwko terytorium USA, obserwacja przestrzeni kosmicznej oraz obsługa łączności z satelitami.

Treść umowy, która ma zostać podpisana między USA, Danią i Grenlandią na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku nie została jak dotąd podana do wiadomości publicznej.

Katastrofa śmigłowca w parku Yosemite. Dwóch pilotów nie żyje

Dwaj piloci zginęli w katastrofie śmigłowca biorącego udział w gaszeniu pożaru w parku narodowym Yosemite w Kalifornii. Informację przekazali przedstawiciele amerykańskiej straży pożarnej. Przyczyna wypadku nie jest znana.

Do katastrofy doszło 20 września po południu podczas akcji gaśniczej. Maszyna, która uległa katastrofie, to śmigłowiec Eurocopter AS32. Szczątki pilotów śmigłowca odnaleziono 21 września.

Śmigłowiec brał udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł 15 września. Ogień strawił już ponad 1,3 tys. hektarów terenu i do południa 21 września był opanowany zaledwie w 15 procentach.

Korea Północna chwali się „ultranowoczesną” bronią

O przeprowadzonym 20 września udanym teście „ultranowoczesnego” systemu uzbrojenia poinformowała północnokoreańska agencja KCNA. Obserwujący test przywódca kraju Kim Dzong Un oświadczył, że nowa technologia „przyprawi wrogów o ból głowy”.

Kim miał określić niedzielny test uzbrojenia „uderzającą demonstracją ultranowoczesnej technologii obronnej”. Test miał miejsce tuż przed inauguracją dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Agencja KCNA napisała, że próba miała „wielkie znaczenie” dla szybkiego rozwoju technologicznego systemów uzbrojenia. Z oficjalnych zdjęć wynika, że Kim wraz z córką Dzu Ae obserwowali wystrzelenie rakiet z nieokreślonej lokalizacji.

Południowokoreańskie wojsko i ministerstwo obrony Japonii informowały 20 września o wykryciu dwóch startów pocisków balistycznych krótkiego zasięgu z okolic Wonsan na wschodzie kraju. Eksperci, na których powołuje się południowokoreańska agencja Yonhap, podejrzewają, że reżim testował nowe pociski hipersoniczne, co zasugerował widoczny na monitorach w centrum dowodzenia napis „trajektoria lotu Hwasongpho-11Ma-1”.

Kuba zaprzecza oskarżeniom o związki z siatką szpiegów działających na rzecz Rosji

Rząd Kuby odrzucił oskarżenia ze strony Departamentu Stanu USA o rzekome powiązania z siatką latynoskich szpiegów działających na rzecz Rosji. Wiceminister spraw zagranicznych Kuby Josefina Vidal Ferreiro zaprzeczyła jakoby władze Kuby miały powiązania z siatką osób z Ameryki Łacińskiej, które w ostatnich latach dopuszczały się aktów sabotażu lub planowały takie na terenie USA i państw UE.

Jeden z sabotażystów, jak odnotował niezależny portal Ciber Cuba, miał werbować osoby do przeprowadzania podpaleń w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. w Polsce, Rumunii oraz na Litwie.

W połowie września Departament Sprawiedliwości USA wniósł do sądu federalnego w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku akt oskarżenia przeciwko pięciu członkom siatki szpiegów powiązanej z Rosją, w tym dwóm Kubańczykom: Oemisowi Romagoza Durruthy'emu i Yaidelowi Delgado Suarezowi. Według Ciber Cuba wśród oskarżonych o członkostwo w siatce szpiegów jest też obywatel Wenezueli Angel Eduardo Castro oraz dwaj Rosjanie: Jurij Chramiejew, emerytowany pułkownik rosyjskiego wywiadu, i jego syn Kirył. Ten ostatni jest zdaniem portalu oficerem rosyjskiego kontrwywiadu.

Siatka miała też planować zamachy na dysydentów oraz zlecać ataki na infrastrukturę w krajach sprzymierzonych z Ukrainą. Członkowie grupy omawiali zlecenia zabójstw, instrukcje dotyczące inwigilacji oraz mechanizmy płatności za pośrednictwem zaszyfrowanych aplikacji.

Justyna Orłowska powołana w USA przez Karola Nawrockiego na ambasadora i specjalnego przedstawiciela prezydenta

Justyna Orłowska została powołana przez Karola Nawrockiego na ambasadora i specjalnego przedstawiciela prezydenta ds. innowacji i nowych technologii. Orłowska ma odpowiadać za specjalne relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi.

Nawrocki powołał Orłowską na ambasadora wieczorem, 21 września. Ambasador-specjalny przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie wchodzi w skład służby zagranicznej.

Wręczając powołanie prezydent podkreślił, że Orłowska będzie odpowiadała za sektor nowych technologii i specjalne relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi. - To doświadczenie, które wnosi do Kancelarii Prezydenta, doświadczenie z govtech, ze współpracy z sektorem nowych technologii w USA, z pewnością będzie bardzo ważne dla Polski – mówił Nawrocki.