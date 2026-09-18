Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 września:

Reklama Reklama

NBC News: Amerykanie planują znaczącą redukcję liczebności wojsk w Europie

Od 25 do 40 tysięcy żołnierzy mogą wycofać z Europy Amerykanie – wynika z informacji przekazywanych przez NBC News. Redukcja liczebności wojsk USA na Starym Kontynencie (obecnie stacjonuje tu ok. 80 tys. amerykańskich żołnierzy) miałaby dotknąć przede wszystkim Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W Niemczech obecnie stacjonuje ok. 35 tys. amerykańskich żołnierzy, we Włoszech, gdzie znajdują się główne bazy lotnicze USA, jest ich ok. 12 tysięcy. W Hiszpanii, w bazach na południu kraju zlokalizowane są znaczące siły lotnicze i morskie USA.

Ewentualne ogłoszenie redukcji amerykańskich wojsk nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu trwającego przeglądu amerykańskich sił USA w Europie. Dowódca sił USA i NATO w Europie, gen. Alexus Grynkewich, ma 18 września przedstawić swoją analizę w tej kwestii sekretarzowi obrony Pete’owi Hegsethowi.

6 listopada Hegseth ma otrzymać ostateczną rekomendację w sprawie przyszłej liczebności amerykańskich sił w Europie. Następnie przedstawi ją prezydentowi.

Chiny chcą, aby Iran wpłynął na rebeliantów Huti w Jemenie

Po błyskawicznej ofensywie rebeliantów Huti na wybrzeżu Morza Czerwonego w Jemenie, która zagroziła transportowi saudyjskiej ropy przez strategicznie położoną cieśninę Bab al-Mandab, na prośbę Arabii Saudyjskiej Chiny zwróciły się do Iranu z prośbą o wywarcie wpływu na Hutich – wynika z informacji uzyskanych w Iranie przez agencję Reutera.

Ofensywa Hutich w Jemenie Foto: PAP

Prośbie nie towarzyszyły żadne groźby ani sugestie, że w przypadku gdyby Iran nie wpłynął na Hutich, Chiny wywrą na ten kraj presję ekonomiczną.

Iran miał odpowiedzieć Chinom, że stabilność i pokój na Bliskim Wschodzie są uzależnione od ostatecznego zakończenia wojny, którą USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego.

Zachodni dyplomata cytowany przez agencję Reutera zauważa, że Chiny są jednym z nielicznych państw, które mogą wywrzeć skuteczną presję na Iran. Państwo Środka od wielu lat jest głównym partnerem handlowym Iranu, a w 2025 roku do Chin trafiało 80 proc. eksportu irańskiej ropy.

Sondaż z Brazylii: Niewielka przewaga Luli nad Flavio Bolsonaro

Urzędujący prezydent Luiz Inacio Lula da Silva nieznacznie wygrałby w II turze wyborów prezydenckich z senatorem Flavio Bolsonaro, synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro – wynika z sondażu ośrodka badawczego Datafolha.

W razie prawdopodobnej drugiej tury wyborów Lula, którego popierają ugrupowania lewicowe, mógłby liczyć na głosy 46 proc. ankietowanych. Jego prawicowy rywal może liczyć na 44 proc. głosów.

Poparcie dla obu polityków nie uległo zmianie w ciągu minionego tygodnia. Zgodnie z sondażem ośrodka Datafolha zaplanowaną na 4 października pierwszą turę wyborów wygra Lula z poparciem na poziomie 39 proc. Bolsonaro powinien w niej otrzymać 36 proc. głosów. Oznacza to, że rozstrzygnięcie przyniesie dopiero II tura, zaplanowana na 25 października.

Ukraińskie drony nękały w nocy Moskwę

Co najmniej 35 ukraińskich dronów zostało strąconych w nocy na podejściach do Moskwy – informuje mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. 18 września w Rosji rozpoczynają się wybory do Dumy.

W nocy celem ataku ukraińskich dronów był również Rostów nad Donem. Ok. godz. 2.00 mer miasta Aleksandr Skriabin informował, że w mieście aktywna jest obrona przeciwlotnicza.

Rostów nad Donem był atakowany drugą noc z rzędu – dobę wcześniej celem ataku miało być tamtejsze lotnisko wojskowe. W wyniku ataku doszło do pożaru na jego terenie.