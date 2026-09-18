W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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„Piekielne sankcje” na Rosję. Kongres daje Trumpowi nowe możliwości

Amerykański Kongres przyjął ustawę przewidującą nowe sankcje wobec Rosji i jej sojuszników oraz wysokie cła na towary z Rosji i państw importujących rosyjskie surowce energetyczne. Projekt określany jako „piekielne sankcje” daje prezydentowi USA możliwość nałożenia nawet 100-proc. ceł na towary z pięciu największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu oraz na kraje pomagające Rosji omijać sankcje. Ustawa przewiduje także możliwość nałożenia 500-proc. ceł na rosyjski eksport oraz objęcia sankcjami Władimira Putina i najważniejszych urzędników Kremla. Według informacji „Wall Street Journal” Donald Trump zamierza ją podpisać. Problemem może być jednak wdrożenie wszystkich zapisów. Sankcje mogłyby bowiem uderzyć między innymi w Indie, które nadal są znaczącym odbiorcą rosyjskiej ropy. Indyjskie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło, że takie działania mogłyby pogorszyć relacje między Waszyngtonem a Nowym Delhi.

Robotyzacja polskiego przemysłu odbija, ale dystans do świata pozostaje duży

W 2025 r. w polskich zakładach produkcyjnych zainstalowano prawie 2,4 tys. nowych robotów przemysłowych, wynika z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki udostępnionych „Rzeczpospolitej”. To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej i oznacza zakończenie trwającego trzy lata spadku liczby nowych instalacji. Polskie odbicie jest jednak niewielkie na tle światowego rynku. W 2025 r. na całym świecie zainstalowano ponad 62 tys. robotów przemysłowych, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Eksperci wskazują, że wolniejsza robotyzacja polskiego przemysłu może ograniczać konkurencyjność gospodarki.

Arabia Saudyjska szuka pomocy w Pekinie. Chodzi o Huti i eksport ropy

Arabia Saudyjska zwróciła się do Chin o pomoc w ograniczeniu ryzyka dalszej eskalacji konfliktu z jemeńskimi Huti. Pekin miał poprosić Teheran o wywarcie presji na rebeliantów, aby nie podejmowali działań mogących ograniczyć eksport saudyjskiej ropy, poinformowała agencja Reuters. Prośba Rijadu ma związek z ostatnimi działaniami Huti. Rebelianci opanowali część wybrzeża Morza Czerwonego oraz kluczowe wyspy w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. To ważny szlak transportowy, przez który przepływa część światowego handlu i transportowane są surowce energetyczne.

Jednocześnie ceny ropy naftowej w czwartek spadły do najniższego poziomu od tygodnia po informacji o dodatkowych dostawach saudyjskiej ropy za pośrednictwem omańskich terminali przeładunkowych. Rozwój sytuacji na Morzu Czerwonym pozostaje jednak istotnym czynnikiem ryzyka dla światowego rynku ropy.

Karol Nawrocki zapowiada własną ustawę. Chodzi o niższe ceny paliw

Prezydent Karol Nawrocki zamierza skierować do Sejmu własny projekt ustawy, którego celem ma być obniżenie cen paliw. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, projekt zakłada między innymi obniżenie do zera podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ceny paliw pozostają istotnym elementem sytuacji gospodarczej, szczególnie przy podwyższonej zmienności na rynku ropy. W sierpniu inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,5 proc. rok do roku wobec 3,1 proc. w lipcu. Jednocześnie oczekiwania inflacyjne polskich konsumentów we wrześniu wyraźnie wzrosły.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.