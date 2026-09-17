W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Kanada bliżej Europy. Nowy plan Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen przedstawiła plan Komisji Europejskiej na przyszły rok. W centrum uwagi mają znaleźć się obronność, konkurencyjność, wsparcie Ukrainy oraz większa samodzielność Europy. Jedną z ważniejszych gospodarczo zapowiedzi jest zacieśnienie relacji z Kanadą. Szefowa KE chce, aby Kanada mogła uzyskać status pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Współpraca ma pomóc w dywersyfikacji handlu, wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz ograniczaniu zależności Europy od chińskich dostaw surowców krytycznych. Bruksela planuje również nowy korytarz transportowy łączący UE z rynkami Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ma on skrócić czas transportu towarów i ułatwić europejskim firmom poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Wojna coraz mocniej uderza w polską gospodarkę

Ekonomiści EY szacują, że do 2027 r. wojna w Zatoce Perskiej obniży skumulowany wzrost PKB Polski o około 0,5 pkt. proc. Bez konfliktu wzrost gospodarczy w tym roku mógłby przekroczyć 4 proc. Jeszcze większym zagrożeniem są ceny. Dłuższy okres wysokich cen ropy i gazu, podwyżki taryf za energię oraz droższa żywność mogą doprowadzić do wzrostu inflacji nawet powyżej 5 proc. Szczególnie mocno odczuwają to firmy transportowe, kurierskie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które często kupują paliwo po bieżących cenach.

Konflikt zmienił również oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Jeszcze kilka miesięcy temu na rynku mówiło się o możliwości obniżek, natomiast obecnie coraz częściej brany jest pod uwagę scenariusz podwyżek. Inflacja bazowa w Polsce wzrosła w sierpniu do 3,3 proc. rok do roku, najwyższego poziomu od połowy 2025 r..

ETS: przemysł dostanie dodatkowe bezpłatne uprawnienia

Państwa Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie dodatkowych, bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu energochłonnego. Celem jest utrzymanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na globalnym rynku. Polscy europosłowie zapowiadają walkę o jeszcze większą pulę wsparcia. Dla przemysłu kwestia kosztów energii i emisji pozostaje szczególnie istotna w sytuacji rosnącej konkurencji ze strony przedsiębiorstw spoza UE.

Jednocześnie przemysł w Europie pozostaje pod presją wysokich kosztów. Produkcja przemysłowa w UE wzrosła w lipcu o 0,3 proc. rok do roku. Największy wzrost zanotowała Holandia, natomiast w Bułgarii i Rumunii produkcja spadła o ponad 6 proc.

Amerykańska broń w kosmosie. Chiny i Rosja reagują

Wiceszef Pentagonu Troy Meink ujawnił, że Stany Zjednoczone mają na orbicie broń zdolną do kontroli przestrzeni kosmicznej i obrony przed działaniami przeciwników. Informacja spotkała się z reakcją Chin i Rosji. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun sprzeciwił się rozmieszczaniu broni w przestrzeni kosmicznej i przekształcaniu jej w strefę konfliktu. Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa określiła działania Waszyngtonu jako nieodpowiedzialne i ostrzegła przed ich konsekwencjami.

Kosmos staje się więc kolejnym obszarem rywalizacji największych mocarstw. Jednocześnie amerykańskie działania wpisują się w szerszą debatę dotyczącą bezpieczeństwa infrastruktury satelitarnej i zdolności do przeciwdziałania działaniom przeciwników.