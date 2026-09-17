W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Kanada bliżej Europy. Nowy plan Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen przedstawiła plan Komisji Europejskiej na przyszły rok. W centrum uwagi mają znaleźć się obronność, konkurencyjność, wsparcie Ukrainy oraz większa samodzielność Europy. Jedną z ważniejszych gospodarczo zapowiedzi jest zacieśnienie relacji z Kanadą. Szefowa KE chce, aby Kanada mogła uzyskać status pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Współpraca ma pomóc w dywersyfikacji handlu, wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz ograniczaniu zależności Europy od chińskich dostaw surowców krytycznych. Bruksela planuje również nowy korytarz transportowy łączący UE z rynkami Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ma on skrócić czas transportu towarów i ułatwić europejskim firmom poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Czytaj więcej

Ursula von der Leyen i Mark Carney
Dyplomacja
Premier Kanady witany w PE owacją na stojąco. Otrzymał bezprecedensową ofertę

Wojna coraz mocniej uderza w polską gospodarkę

Ekonomiści EY szacują, że do 2027 r. wojna w Zatoce Perskiej obniży skumulowany wzrost PKB Polski o około 0,5 pkt. proc. Bez konfliktu wzrost gospodarczy w tym roku mógłby przekroczyć 4 proc. Jeszcze większym zagrożeniem są ceny. Dłuższy okres wysokich cen ropy i gazu, podwyżki taryf za energię oraz droższa żywność mogą doprowadzić do wzrostu inflacji nawet powyżej 5 proc. Szczególnie mocno odczuwają to firmy transportowe, kurierskie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które często kupują paliwo po bieżących cenach.

Konflikt zmienił również oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Jeszcze kilka miesięcy temu na rynku mówiło się o możliwości obniżek, natomiast obecnie coraz częściej brany jest pod uwagę scenariusz podwyżek. Inflacja bazowa w Polsce wzrosła w sierpniu do 3,3 proc. rok do roku, najwyższego poziomu od połowy 2025 r..

Czytaj więcej

Gdyby nie wojna, byłby gospodarczy wystrzał. Oto polskie koszty kryzysu w Zatoce Perskiej
Dane gospodarcze
Gdyby nie wojna, byłby gospodarczy wystrzał. Oto polskie koszty kryzysu w Zatoce Perskiej

ETS: przemysł dostanie dodatkowe bezpłatne uprawnienia

Państwa Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie dodatkowych, bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu energochłonnego. Celem jest utrzymanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na globalnym rynku. Polscy europosłowie zapowiadają walkę o jeszcze większą pulę wsparcia. Dla przemysłu kwestia kosztów energii i emisji pozostaje szczególnie istotna w sytuacji rosnącej konkurencji ze strony przedsiębiorstw spoza UE.

Jednocześnie przemysł w Europie pozostaje pod presją wysokich kosztów. Produkcja przemysłowa w UE wzrosła w lipcu o 0,3 proc. rok do roku. Największy wzrost zanotowała Holandia, natomiast w Bułgarii i Rumunii produkcja spadła o ponad 6 proc.

Czytaj więcej

Ekspresowa zgoda w UE. Będą darmowe uprawnienia do emisji CO2 dla części przemysłu
Co2
Ekspresowa zgoda w UE. Będą darmowe uprawnienia do emisji CO2 dla części przemysłu

Amerykańska broń w kosmosie. Chiny i Rosja reagują

Wiceszef Pentagonu Troy Meink ujawnił, że Stany Zjednoczone mają na orbicie broń zdolną do kontroli przestrzeni kosmicznej i obrony przed działaniami przeciwników. Informacja spotkała się z reakcją Chin i Rosji. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun sprzeciwił się rozmieszczaniu broni w przestrzeni kosmicznej i przekształcaniu jej w strefę konfliktu. Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa określiła działania Waszyngtonu jako nieodpowiedzialne i ostrzegła przed ich konsekwencjami.

Czytaj więcej

Na orbicie Ziemi pojawiła się amerykańska broń do kontroli przestrzeni kosmicznej
Przemysł Kosmiczny
USA przyznały, że umieściły broń na orbicie Ziemi

Kosmos staje się więc kolejnym obszarem rywalizacji największych mocarstw. Jednocześnie amerykańskie działania wpisują się w szerszą debatę dotyczącą bezpieczeństwa infrastruktury satelitarnej i zdolności do przeciwdziałania działaniom przeciwników.