W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Koalicja przeciw Mecie. Polska chce odszkodowań

Polski rząd buduje europejską koalicję przeciwko Big Techom, które czerpią zyski z reklam oszustw internetowych. Inicjatywa wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zakłada współpracę z Berlinem i innymi europejskimi stolicami. Jednym z pomysłów jest stworzenie mechanizmu odszkodowawczego. W przypadku nałożenia przez Komisję Europejską kary na Metę pieniądze nie trafiałyby wyłącznie do unijnego budżetu, ale mogłyby zostać przeznaczone na rekompensaty dla osób poszkodowanych.

Skala problemu w Polsce jest znacząca. Według badania Juniper Research dla Revolut platformy społecznościowe zarobiły w ubiegłym roku ponad 700 mln zł na reklamach oszustw w Polsce. Warszawa chce więc, aby odpowiedzialność Big Techów miała również wymiar finansowy wobec poszkodowanych.

Rozmowy o cieśninie Ormuz przełożone

Poniedziałek miał przynieść rozmowy przedstawicieli państw Zatoki Perskiej dotyczące sytuacji wokół cieśniny Ormuz. W spotkaniu miał uczestniczyć również wysłannik Iranu. Do rozmów jednak nie doszło, a ich termin został przełożony. Jednocześnie sytuacja na drugim strategicznym szlaku pozostaje napięta. Jemeńscy Huti przejęli dwie kolejne wyspy na Morzu Czerwonym, wzmacniając swoją kontrolę nad rejonem cieśniny Bab al-Mandab.

Niepewność dotycząca żeglugi przez Ormuz i Bab al-Mandab zbiegła się z problemami dotyczącymi saudyjskiego rurociągu. Inwestorzy obawiają się więc ograniczenia podaży ropy i gazu. W poniedziałek ropa Brent drożała o blisko 3 proc., europejskie kontrakty na gaz o około 2 proc., a gaz w USA o blisko 2,5 proc.

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Wielka Brytania pęka. Separatyści łączą siły

Liderzy ugrupowań niepodległościowych z Irlandii, Szkocji i Walii ogłosili rozpoczęcie współpracy, której celem jest opuszczenie Wielkiej Brytanii, a następnie ponowne dołączenie do Unii Europejskiej. We wspólnym oświadczeniu wezwali brytyjski rząd do przygotowania i umożliwienia zmian konstytucyjnych. Domagają się również przeprowadzenia referendum w sprawie niepodległości Szkocji oraz zjednoczenia Irlandii.

Dla rządu w Londynie to kolejny poważny problem polityczny. Po brexicie kwestia relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską pozostaje źródłem napięć, a współpraca ruchów niepodległościowych może ponownie skierować uwagę na przyszłość całego Zjednoczonego Królestwa.

Eksperci czekają na korektę na GPW

Na warszawskiej giełdzie pojawiają się coraz wyraźniejsze sygnały ostrzegawcze. Indeks nastrojów parkietu, przygotowywany na podstawie ankiet wśród analityków, zarządzających i maklerów, już wcześniej znalazł się na historycznie niskim poziomie w ujęciu krótkoterminowym. Najnowszy odczyt nie przyniósł poprawy. Eksperci podtrzymują opinię, że rynek może czekać korekta. Jeszcze bardziej niepokojąco wygląda sytuacja w perspektywie półrocznej. Indeks dla WIG spadł z poziomu blisko 52 punktów poniżej 47 punktów. To pierwsza sytuacja w historii, gdy długoterminowy wskaźnik dla polskiego rynku znalazł się poniżej 50 punktów.

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„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.