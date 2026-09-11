W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Huti coraz bliżej kontroli nad kluczową cieśniną

Ceny ropy wzrosły w czwartek do najwyższych poziomów od maja. Brent kosztował ponad 106 dol. za baryłkę, a WTI zbliżyła się do 100 dol.. Powodem jest ofensywa wspieranych przez Iran jemeńskich Huti. Rebelianci przejęli portową Mokkę, położoną około 60 km od cieśniny Bab al-Mandab. Kontrola nad miastem i pobliskimi wyspami może zwiększyć ich wpływ na jeden z najważniejszych szlaków handlowych świata, przez który przepływa około 12 proc. światowego handlu.

Czytaj więcej Paliwa Ile zapłacimy za paliwo na koniec września? Ekspert ma złe wiadomości Rząd nie wprowadzi parasola ochronnego na ceny paliw, więc te będą dalej rosły. Jeszcze w tym miesiącu za litr Pb95 możemy płacić powyżej 8 zł, a z...

POLSTR wchodzi na rynek kredytów hipotecznych

PKO BP jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął sprzedaż hipotek ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku POLSTR, który ma być następcą WIBOR-u. Według wyliczeń ekspertów średnie oprocentowanie nowych kredytów spadło dzięki temu o około 0,2 pkt proc. Bankowcy podkreślają jednak, że POLSTR nie gwarantuje automatycznie niższego oprocentowania. Oba wskaźniki są wyliczane według różnych metodologii, dlatego ich poziomy i wpływ na koszt kredytu mogą się zmieniać.

Czytaj więcej Banki POLSTR wchodzi do hipotek. Raty będą niższe? POLSTR zadebiutował w kredytach hipotecznych. PKO BP jako pierwszy bank wprowadził nowy wskaźnik referencyjny, a jego hipoteki są obecnie nieco tań...

Europejskie startupy ostrzegają Brukselę

Założyciele i szefowie m.in. Revoluta, Spotify, Wolta, Too Good To Go, Iceye i ElevenLabs apelują do władz Unii Europejskiej o zachowanie ambitnego kształtu projektu EU INC. Przedsiębiorcy ostrzegają przed rozwodnieniem regulacji, która ma ograniczać bariery na europejskim rynku i ułatwiać inwestowanie. Ich zdaniem sprawnie działający wspólny rynek może zwiększyć konkurencyjność europejskich firm i pobudzić przedsiębiorczość.

Volkswagen przeznaczy 16 mld euro na restrukturyzację

Volkswagen planuje przeznaczyć 16 mld euro na restrukturyzację koncernu. Około 6 mld euro ma kosztować zamknięcie czterech zakładów produkcyjnych w Niemczech, a kolejne 10 mld euro pochłonie redukcja około 60 tys. miejsc pracy. Koncern mierzy się z presją kosztową, słabszym popytem i rosnącą konkurencją. Restrukturyzacja ma poprawić efektywność i ograniczyć koszty działalności.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.