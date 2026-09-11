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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Ceny ropy wzrosły w czwartek do najwyższych poziomów od maja. Brent kosztował ponad 106 dol. za baryłkę, a WTI zbliżyła się do 100 dol.. Powodem jest ofensywa wspieranych przez Iran jemeńskich Huti. Rebelianci przejęli portową Mokkę, położoną około 60 km od cieśniny Bab al-Mandab. Kontrola nad miastem i pobliskimi wyspami może zwiększyć ich wpływ na jeden z najważniejszych szlaków handlowych świata, przez który przepływa około 12 proc. światowego handlu.
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Rząd nie wprowadzi parasola ochronnego na ceny paliw, więc te będą dalej rosły. Jeszcze w tym miesiącu za litr Pb95 możemy płacić powyżej 8 zł, a z...
PKO BP jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął sprzedaż hipotek ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku POLSTR, który ma być następcą WIBOR-u. Według wyliczeń ekspertów średnie oprocentowanie nowych kredytów spadło dzięki temu o około 0,2 pkt proc. Bankowcy podkreślają jednak, że POLSTR nie gwarantuje automatycznie niższego oprocentowania. Oba wskaźniki są wyliczane według różnych metodologii, dlatego ich poziomy i wpływ na koszt kredytu mogą się zmieniać.
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POLSTR zadebiutował w kredytach hipotecznych. PKO BP jako pierwszy bank wprowadził nowy wskaźnik referencyjny, a jego hipoteki są obecnie nieco tań...
Założyciele i szefowie m.in. Revoluta, Spotify, Wolta, Too Good To Go, Iceye i ElevenLabs apelują do władz Unii Europejskiej o zachowanie ambitnego kształtu projektu EU INC. Przedsiębiorcy ostrzegają przed rozwodnieniem regulacji, która ma ograniczać bariery na europejskim rynku i ułatwiać inwestowanie. Ich zdaniem sprawnie działający wspólny rynek może zwiększyć konkurencyjność europejskich firm i pobudzić przedsiębiorczość.
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Inwestorzy znanych europejskich spółek zmobilizowali się do obrony EU Inc. Szefowie i założyciele Revoluta, Spotify, Wolta, Too Good To Go, a także...
Volkswagen planuje przeznaczyć 16 mld euro na restrukturyzację koncernu. Około 6 mld euro ma kosztować zamknięcie czterech zakładów produkcyjnych w Niemczech, a kolejne 10 mld euro pochłonie redukcja około 60 tys. miejsc pracy. Koncern mierzy się z presją kosztową, słabszym popytem i rosnącą konkurencją. Restrukturyzacja ma poprawić efektywność i ograniczyć koszty działalności.
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Volkswagen chce mocniej rywalizować z niezależnymi producentami i dystrybutorami części zamiennych. Koncern rozwija ofertę przeznaczoną dla starszy...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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