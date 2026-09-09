W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Eskalacja w Zatoce Perskiej podbija ceny surowców

Jemeńscy Huti, wspierani przez Iran, zaatakowali infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej, wywołując pożary w kilku obiektach Saudi Aramco. Ataki mogą ograniczyć eksport saudyjskiej ropy. Jednocześnie USA objęły sankcjami 36 podmiotów związanych z irańskim lotnictwem. Rosnące napięcie w Zatoce Perskiej przekłada się na ceny surowców. Ropa Brent zbliżyła się do 100 dol. za baryłkę, a ceny gazu w Amsterdamie przekroczyły 76,5 euro za MWh. Przy niskim poziomie zapasów w europejskich magazynach presja na ceny może się utrzymać.

Czytaj więcej Gospodarka Blokada morska USA sparaliżowała eksport irańskiej ropy Amerykańska flota całkowicie odcięła eksport irańskiej ropy z Zatoki Perskiej – donosi portal „Times of Israel”, powołując się na opinię dziennika...

Polska branża meblarska w kryzysie

Polski przemysł meblarski od ponad czterech lat zmaga się z dekoniunkturą. Produkcja sprzedana, która w styczniu była warta 4,4 mld zł, w lipcu zmniejszyła się o blisko 300 mln zł. Spada zarówno sprzedaż krajowa, jak i eksport, który w pierwszym półroczu był o 5 proc. niższy niż rok wcześniej. Jednym z problemów jest rosnący import tanich mebli z Chin. W 2025 r. wartość sprowadzonych do Polski mebli z Chin wyniosła 1,1 mld euro, ponad dwukrotnie więcej niż sześć lat wcześniej. Producentów obciążają także wyższe ceny surowców, związane m.in. z sankcjami na Rosję i Białoruś oraz ograniczeniami w wycince lasów.

Chińskie marki samochodowe ratują sprzedaż eksportem

Sprzedaż samochodów na chińskim rynku w sierpniu spadła o blisko 24 proc. rok do roku. Chińscy producenci rekompensują jednak słabszy popyt krajowy ekspansją zagraniczną. Eksport samochodów wzrósł w sierpniu aż o 77 proc., do około 900 tys. sztuk. To kolejny sygnał, że chińska motoryzacja coraz mocniej szuka klientów poza własnym rynkiem. Rosnący eksport zwiększa jednocześnie presję konkurencyjną na producentów z Europy.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Polacy kupują nowe „chińczyki” zamiast używanych volkswagenów Alternatywą dla kilkuletnich aut sprowadzanych z zagranicy stają się nowe samochody z Chin. Według Instytutu Samar ich udział w polskim rynku wzrós... Pro

Kolejny rekord na GPW

Wrzesień tradycyjnie nie cieszy się najlepszą opinią wśród inwestorów, ale warszawska giełda na razie nie potwierdza tych obaw. WIG20 zyskał 1,3 proc. i zakończył sesję na poziomie 4167 pkt, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. Rosły także indeksy szerokiego rynku, mWIG40 i sWIG80, a krajowe akcje nadal cieszą się zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich pozostaje powyżej 6 proc., choć po ustanowieniu tegorocznego maksimum zaczęła spadać.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.