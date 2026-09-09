W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Eskalacja w Zatoce Perskiej podbija ceny surowców

Jemeńscy Huti, wspierani przez Iran, zaatakowali infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej, wywołując pożary w kilku obiektach Saudi Aramco. Ataki mogą ograniczyć eksport saudyjskiej ropy. Jednocześnie USA objęły sankcjami 36 podmiotów związanych z irańskim lotnictwem. Rosnące napięcie w Zatoce Perskiej przekłada się na ceny surowców. Ropa Brent zbliżyła się do 100 dol. za baryłkę, a ceny gazu w Amsterdamie przekroczyły 76,5 euro za MWh. Przy niskim poziomie zapasów w europejskich magazynach presja na ceny może się utrzymać.

Czytaj więcej

Targ uliczny w Teheranie
Gospodarka
Blokada morska USA sparaliżowała eksport irańskiej ropy

Polska branża meblarska w kryzysie

Polski przemysł meblarski od ponad czterech lat zmaga się z dekoniunkturą. Produkcja sprzedana, która w styczniu była warta 4,4 mld zł, w lipcu zmniejszyła się o blisko 300 mln zł. Spada zarówno sprzedaż krajowa, jak i eksport, który w pierwszym półroczu był o 5 proc. niższy niż rok wcześniej. Jednym z problemów jest rosnący import tanich mebli z Chin. W 2025 r. wartość sprowadzonych do Polski mebli z Chin wyniosła 1,1 mld euro, ponad dwukrotnie więcej niż sześć lat wcześniej. Producentów obciążają także wyższe ceny surowców, związane m.in. z sankcjami na Rosję i Białoruś oraz ograniczeniami w wycince lasów.

Czytaj więcej

Fabryka mebli w Hangzhou w Chinach
Biznes
Polskie meble tracą grunt pod nogami. Chińczycy wypierają nas nawet z własnego rynku

Chińskie marki samochodowe ratują sprzedaż eksportem

Sprzedaż samochodów na chińskim rynku w sierpniu spadła o blisko 24 proc. rok do roku. Chińscy producenci rekompensują jednak słabszy popyt krajowy ekspansją zagraniczną. Eksport samochodów wzrósł w sierpniu aż o 77 proc., do około 900 tys. sztuk. To kolejny sygnał, że chińska motoryzacja coraz mocniej szuka klientów poza własnym rynkiem. Rosnący eksport zwiększa jednocześnie presję konkurencyjną na producentów z Europy.

Czytaj więcej:

Polacy kupują nowe „chińczyki” zamiast używanych volkswagenów
Raporty ekonomiczne Polacy kupują nowe „chińczyki” zamiast używanych volkswagenów

Pro

Kolejny rekord na GPW

Wrzesień tradycyjnie nie cieszy się najlepszą opinią wśród inwestorów, ale warszawska giełda na razie nie potwierdza tych obaw. WIG20 zyskał 1,3 proc. i zakończył sesję na poziomie 4167 pkt, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. Rosły także indeksy szerokiego rynku, mWIG40 i sWIG80, a krajowe akcje nadal cieszą się zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich pozostaje powyżej 6 proc., choć po ustanowieniu tegorocznego maksimum zaczęła spadać.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.