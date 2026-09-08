W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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UE inwestuje w Grenlandię

Ursula von der Leyen podczas wizyty na Grenlandii zapowiedziała 200 mln euro na inwestycje w infrastrukturę, energetykę i wydobycie minerałów ziem rzadkich. To ważny kierunek dla Unii Europejskiej, ponieważ Grenlandia posiada 25 z 34 surowców uznawanych przez Brukselę za kluczowe. Komisja Europejska planuje również przeznaczyć w nowym budżecie dodatkowe 500 mln euro na inwestycje na wyspie. Działania UE mają także znaczenie geopolityczne. Donald Trump ponownie zainteresował się możliwością przejęcia Grenlandii przez USA, wskazując na jej niewykorzystane zasoby.

Prezydenckie weta mogą kosztować miliardy

Projekt budżetu państwa na 2027 r. zakłada 695 mld zł dochodów, z czego 622 mld zł mają pochodzić z podatków. Ekonomiści Erste Banku zwracają jednak uwagę na ryzyko związane z możliwymi wetami prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi m.in. o zmiany w PIT, CIT, ryczałcie, VAT i akcyzie. Ich wdrożenie miałoby zwiększyć dochody państwa o 10–15 mld zł. Brak tych wpływów nie oznaczałby katastrofy dla finansów publicznych, ale zmniejszyłby poduszkę finansową i utrudnił konsolidację fiskalną. W dłuższej perspektywie może to również zwiększyć ryzyko obniżenia ratingu Polski i podnieść koszty obsługi długu.

Allegro i ElevenLabs łączą siły

Allegro rozpoczęło strategiczną współpracę z ElevenLabs. Pierwszym efektem będzie głosowy asystent AI odpowiadający na pytania klientów dotyczące dostaw i odbioru paczek. Spółka zapowiada, że to dopiero początek wykorzystania sztucznej inteligencji w kontakcie z klientami. Technologia głosowa może w przyszłości zostać wykorzystana w kolejnych obszarach obsługi milionów użytkowników platformy.

Trigon wskazuje giełdowych faworytów

Trigon Dom Maklerski wskazał 15 spółek, które jego analitycy uważają za atrakcyjne w najbliższych miesiącach. Wśród dużych spółek z WIG20 pozytywnie oceniane są m.in. Allegro, Budimex, CD Projekt i Orlen. W segmencie średnich spółek wyróżniono m.in. Benefit Systems, Cyber_Folks, Rainbow Tours i Cyfrowy Polsat. Wśród mniejszych firm znalazły się Archicom, Atal, Oponeo i PlayWay. Analitycy pozostają natomiast neutralni wobec sektora bankowego, wskazując na ograniczony potencjał wzrostowy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.