W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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AfD zwycięża w Saksonii-Anhalt

Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała niedzielne wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt, zdobywając ponad 43,8 proc. głosów. To najlepszy wynik partii w historii tego landu od zjednoczenia Niemiec w 1990 r.. AfD zdobyła 39 z 83 mandatów, więc nie będzie mogła samodzielnie rządzić. Partia postuluje m.in. rewizję unijnej polityki klimatycznej, likwidację systemu handlu emisjami oraz ponowne uruchomienie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. AfD opowiada się również za wyjściem Niemiec ze strefy euro i Schengen oraz za odbudową relacji z Rosją. Taki kurs miałby istotne konsekwencje również dla Polski.

Polska unijnym liderem wzrostu

Polska gospodarka może w tym roku rozwijać się w tempie 3,9 proc. – wynika z prognozy EY European Economic Outlook. Oznaczałoby to, że Polska będzie najszybciej rosnącą dużą gospodarką europejską. Wzrost Europy wspierają m.in. handel światowy, inwestycje związane ze sztuczną inteligencją oraz większe wydatki Niemiec. W kolejnych latach tempo rozwoju Polski może jednak spadać ze względu na zmniejszającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym. Eksperci wskazują na potrzebę inwestycji w automatyzację i robotyzację, przemyślanej polityki migracyjnej oraz działań ograniczających skutki starzenia się społeczeństwa.

Amerykańscy negocjatorzy w Moskwie i Kijowie

Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili Moskwę, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. Rozmowy dotyczyły możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Następnie amerykańscy wysłannicy udali się do Kijowa. Tam spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim oraz ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Ukraiński prezydent przekazał, że rozmowy dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz przygotowań do zimy.

Czytaj więcej Dyplomacja Zełenski: Chcemy zakończenia wojny z Rosją, propozycje są gotowe Ukraina chce jak najszybszego zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycje na ten temat są gotowe – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski,...

USA zatapiają irański tankowiec

Na Bliskim Wschodzie doszło do kolejnej eskalacji. W odpowiedzi na irański atak amerykańska armia zbombardowała trzy należące do Iranu tankowce, z których jeden zatonął. Teheran zapowiedział ustanowienie zastrzeżonej strefy morskiej, mającej ograniczyć nieautoryzowaną żeglugę przez Cieśninę Ormuz. Może to dodatkowo ograniczyć eksport ropy i zwiększyć presję na światowy rynek surowca. OPEC+ pozostawił wprawdzie październikowy poziom produkcji bez zmian, ale rzeczywiste wydobycie jest niższe od zakładanych celów z powodu konfliktu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ostatnia nadzieja USA. Spróbują zagłodzić Iran Nowa amerykańska strategia wobec Iranu ma na celu całkowitą izolację kraju. Do prezydenta Trumpa dotarło już, że przy pomocy rakiet i bomb nie uda...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.