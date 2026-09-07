W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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AfD zwycięża w Saksonii-Anhalt

Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała niedzielne wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt, zdobywając ponad 43,8 proc. głosów. To najlepszy wynik partii w historii tego landu od zjednoczenia Niemiec w 1990 r.. AfD zdobyła 39 z 83 mandatów, więc nie będzie mogła samodzielnie rządzić. Partia postuluje m.in. rewizję unijnej polityki klimatycznej, likwidację systemu handlu emisjami oraz ponowne uruchomienie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. AfD opowiada się również za wyjściem Niemiec ze strefy euro i Schengen oraz za odbudową relacji z Rosją. Taki kurs miałby istotne konsekwencje również dla Polski.

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Przytłaczające zwycięstwo AfD. To coś więcej niż ostrzeżenie dla niemieckich elit
Polityka
Przytłaczające zwycięstwo AfD. To coś więcej niż ostrzeżenie dla niemieckich elit

Polska unijnym liderem wzrostu

Polska gospodarka może w tym roku rozwijać się w tempie 3,9 proc. – wynika z prognozy EY European Economic Outlook. Oznaczałoby to, że Polska będzie najszybciej rosnącą dużą gospodarką europejską. Wzrost Europy wspierają m.in. handel światowy, inwestycje związane ze sztuczną inteligencją oraz większe wydatki Niemiec. W kolejnych latach tempo rozwoju Polski może jednak spadać ze względu na zmniejszającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym. Eksperci wskazują na potrzebę inwestycji w automatyzację i robotyzację, przemyślanej polityki migracyjnej oraz działań ograniczających skutki starzenia się społeczeństwa.

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Polska zostawia strefę euro daleko w tyle. EY: wzrost trzy razy szybszy
Gospodarka
Raport EY: Polska rośnie trzy razy szybciej niż strefa euro. Lider wśród większych krajów UE

Amerykańscy negocjatorzy w Moskwie i Kijowie

Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili Moskwę, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. Rozmowy dotyczyły możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Następnie amerykańscy wysłannicy udali się do Kijowa. Tam spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim oraz ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Ukraiński prezydent przekazał, że rozmowy dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz przygotowań do zimy.

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Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner przybyli do Kij
Dyplomacja
Zełenski: Chcemy zakończenia wojny z Rosją, propozycje są gotowe

USA zatapiają irański tankowiec

Na Bliskim Wschodzie doszło do kolejnej eskalacji. W odpowiedzi na irański atak amerykańska armia zbombardowała trzy należące do Iranu tankowce, z których jeden zatonął. Teheran zapowiedział ustanowienie zastrzeżonej strefy morskiej, mającej ograniczyć nieautoryzowaną żeglugę przez Cieśninę Ormuz. Może to dodatkowo ograniczyć eksport ropy i zwiększyć presję na światowy rynek surowca. OPEC+ pozostawił wprawdzie październikowy poziom produkcji bez zmian, ale rzeczywiste wydobycie jest niższe od zakładanych celów z powodu konfliktu.

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Ostatnia nadzieja USA. Spróbują zagłodzić Iran
Konflikty zbrojne
Ostatnia nadzieja USA. Spróbują zagłodzić Iran

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.