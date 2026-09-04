„Nasi chińscy partnerzy już teraz zachęcają firmy z Dalekiego Wschodu do rejestracji w chińskich parkach przemysłowych i technologicznych” – powiedział Aleksandr Kalinin, szef organizacji biznesowej Opora Rossiji w wywiadzie dla gazety „Wiedomosti” w kuluarach Wschodniego Forum Ekonomicznego (EEF).

Czytaj więcej

Magazyny firmy Wildberries, rosyjskiego giganta handlu internetowego, płoną coraz częściej, trafiane
Gospodarka
Rosyjska gospodarka zwalnia, ale Kreml wciąż nie ma powodu kończyć wojny

Business Solutions and Technologies (dawniej Deloitte w Rosji) potwierdziło, że firmy z Rosji wyrażają zainteresowanie relokacją do Chin. Według szacunków firmy analitycznej B1 w Chinach działa obecnie około 3800 podmiotów z udziałem Rosji. Są to przede wszystkim importerzy, producenci elektroniki i sprzętu, dóbr konsumpcyjnych, podzespołów samochodowych oraz przemysłu lekkiego.

Trudności z rozliczeniami rosyjskich firm w Chinach

Dominuje mały i średni biznes. Przeniesienie dużego zakładu, ciężkiego sprzętu lub innej działalności wymagającej dużej infrastruktury wymaga pokaźnych nakładów inwestycyjnych, dlatego takie przypadki pozostają odosobnione, zauważyła Natalia Chobrakowa z B1.

Ekspertka zauważyła, że stawka VAT na większość towarów w Chinach jest znacznie niższa niż w Rosji – 13 proc. w porównaniu z 22 proc. Małe firmy korzystają ze stawki obniżonej do 3 proc. Jednocześnie firmy mogą uzyskać dostęp do przystępnego finansowania, które jest niedostępne w Rosji ze względu na wysoką stopę procentową Banku Rosji.

Czytaj więcej

Kreml ucisza niewygodne prognozy. Ekonomista mówił o porażce Rosji
Banki
Kreml zwolnił czołowego ekonomistę. Ostrzegał, że Rosja przegra wojnę z Zachodem

– Trudne są natomiast rozliczenia z Rosją, ponieważ wymagania bankowe dotyczące takich płatności stale się zmieniają, a poszczególne banki mogą ograniczać transakcje w zależności od kontrahenta, produktu i struktury płatności – zauważyła Chobrakowa. Dodała również, że wszelkie transakcje z zagranicznymi uczestnikami w Chinach podlegają kontroli bankowej i walutowej. Bardzo to ogranicza działalność tak popularnej w Rosji szarej strefy.

Utrudniony jest też transfer aktywów do Chin przez wymogi rosyjskiego prawa kontraktowego i walutowego, mówi Tatiana Kofanowa z Państwowej Służby Podatkowej. Dodaje, że dla firm w Chinach, szczególnie tych z udziałem rosyjskim, ważne jest przestrzeganie sankcji, aby uniknąć ryzyka sankcji wtórnych.