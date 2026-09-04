Jak informują Wirtualna Polska i TVN24, powołując się na dokumenty z estońskiego Sądu Powiatowego Harju w Tallinie, 27 sierpnia sędzia Priit Lember ogłosił upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ, będącej operatorem popularnej giełdy Zondacrypto. Wyznaczony przez sąd tymczasowy zarządca oszacował dotychczasowy majątek podmiotu na kwotę około 167 tys. euro. Szybko okazało się, że suma ta stanowi jedynie ułamek długów, w jakich pogrążona jest spółka.

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Zondacrypto była winna dłużnikom ponad 430 mln euro. A być może niemal dwa razy więcej

Wykazane w postępowaniu zobowiązania BB Trade Estonia wynoszą co najmniej 431 944 846,47 euro, co przy obecnym kursie przekracza kwotę 1,86 mld zł. Oznacza to, że zidentyfikowane aktywa pokrywają zaledwie około 0,04 proc. kwoty roszczeń.

Co więcej, portal wskazuje na wypowiedzi estońskiego syndyka Margusa Lentsiusa, zdaniem którego ostateczny wymiar roszczeń zgłoszonych przez wierzycieli może w toku postępowania przekroczyć nawet 700 mln euro.

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Postępowanie w sprawie upadłości Zondacrypto zainicjowała klientka z Austrii

WP i TVN24 zwracają uwagę, że oficjalne postępowanie upadłościowe operatora giełdy nie zostało zainicjowane przez polskich klientów, lecz na wniosek indywidualnej klientki z Austrii. Z opisywanych przez redakcję akt wynika, iż wnioskodawczynią jest młoda mieszkanka Wiednia, której roszczenia wobec spółki szacuje się na kwotę około 1,5 mln zł (obejmującą 10 503,66 euro depozytu w walucie tradycyjnej oraz zamrożone środki w kryptowalutach BTC i USDC).

Pierwotne postanowienie estońskiego sądu z 27 sierpnia zawierało istotną lukę proceduralną, na co wskazał ekspert z zakresu prawa międzynarodowego, dr Wojciech Zawadzki. Sąd nie zaznaczył bowiem w orzeczeniu, czy otwarte postępowanie ma charakter główny, czy uboczny w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej.

Jak informują Wirtualna Polska i TVN24, kwestia ta została skorygowana po interwencji mediów. Po skierowaniu pytań do sądu i reprezentującej wnioskodawczynię kancelarii Magnusson, sędzia wydał postanowienie o sprostowaniu omyłki, formalnie dopisując do akt informację, że w Estonii toczy się główne postępowanie upadłościowe.

Giełda Zondacrypto mogła być niewypłacalna od 2022 roku

Pierwsze oznaki trwałej niewypłacalności spółki mogły pojawić się znacznie wcześniej, bo już pod koniec 2022 r.. WP i TVN24 cytują w tym zakresie fragmenty raportu tymczasowego zarządcy przedstawionego w sądzie. Z dokumentu wynika, iż to właśnie pod koniec 2022 r. giełda miała utracić dostęp do tzw. zimnego portfela, zawierającego około 4500 bitcoinów (BTC).

Dziennikarze WP i TVN24 przypominają w tym kontekście oświadczenie prezesa giełdy Przemysława Krala z kwietnia. Kral twierdził wówczas publicznie, że założyciel wcześniejszego BitBaya, Sylwester Suszek, zobowiązał się do przekazania kluczy prywatnych do wspomnianego portfela o wartości szacowanej na 330 mln dol., jednak zniknął przed wykonaniem tej czynności. Estoński sąd w swoich ustaleniach potraktował owe wirtualne aktywa jako jedyny istotny majątek spółki, do którego podmiot nie posiadał jednak dostępu. Portal zaznacza też, że wedle opinii cytowanych prawników formalna przynależność kryptoaktywów do jurysdykcji estońskiej pozostaje kwestią skomplikowaną prawnie.

WP i TVN24 zwracają uwagę na wyraźny kontrast między narastającymi problemami finansowymi giełdy a jej aktywnością promocyjną w Polsce. Portal przekonuje, że mimo utraty dostępu do kluczowych zasobów pod koniec 2022 r., Zondacrypto w latach 2023–2025 prowadziła na szeroką skalę szkolenia z zakresu kryptowalut m.in. dla polskiej policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz prokuratorów.

Ponadto jesienią 2025 r. giełda prowadziła intensywne kampanie reklamowe w telewizji, a w październiku 2025 r. zawarła opiewającą na 18,5 mln zł umowę sponsorską z Polskim Komitetem Olimpijskim.