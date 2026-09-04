Śledczy ustalili, że każdy z członków grupy miał swoje zadanie. „Część z nich odpowiadała za zakładanie fikcyjnych kont lub przejmowanie istniejących profili na popularnych portalach sprzedażowych oraz w mediach społecznościowych. Za ich pośrednictwem publikowano fikcyjne ogłoszenia dotyczące sprzedaży różnego rodzaju przedmiotów” – wyjaśnił st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.

Czytaj więcej

Stara 5-złotówka z czasów II RP warta jest dziś od kilku do ponad 100 tys. złotych
Waluty
5-złotówka warta nawet 100 tys. złotych. Kolekcjonerzy na nią polują

Jak działała grupa przestępcza wyłudzająca kody BLIK?

Osobom zainteresowanym ofertami przesyłano odpowiednio spreparowane linki, które przekierowywały na podstawione strony internetowe. Pietraszko zaznaczył, że w ten sposób sprawcy pozyskiwali dane umożliwiające realizację płatności, w tym kody BLIK, które następnie wykorzystywali do wyłudzania środków pieniężnych od pokrzywdzonych. Pozostali członkowie grupy wypłacali pieniądze i lokowali je w kryptowalutach lub wpłacali na inne konta. Grupa działała na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

Podróż koleją z Moskwy do Pjonjangu trwa około ośmiu dni
Turystyka
Najdłuższa trasa kolejowa świata łączy dwa kontynenty. Podróż trwa 8 dni

Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Śledztwo trwa

Z ośmiu podejrzanych trzy osoby zostały aresztowane. Pełnoletnie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, a z przestępczego procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu. Grozi im do 12 lat więzienia. Niepełnoletnimi zajmie się sąd rodzinny.

„Prowadzone postępowanie ma charakter rozwojowy, a wykonywane czynności zmierzają m.in. do szczegółowego ustalenia roli poszczególnych osób w przestępczym procederze, pełnej liczby pokrzywdzonych oraz wysokości wyrządzonej szkody” – zaznaczył Pietraszko.