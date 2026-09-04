Śledczy ustalili, że każdy z członków grupy miał swoje zadanie. „Część z nich odpowiadała za zakładanie fikcyjnych kont lub przejmowanie istniejących profili na popularnych portalach sprzedażowych oraz w mediach społecznościowych. Za ich pośrednictwem publikowano fikcyjne ogłoszenia dotyczące sprzedaży różnego rodzaju przedmiotów” – wyjaśnił st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.

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Jak działała grupa przestępcza wyłudzająca kody BLIK?

Osobom zainteresowanym ofertami przesyłano odpowiednio spreparowane linki, które przekierowywały na podstawione strony internetowe. Pietraszko zaznaczył, że w ten sposób sprawcy pozyskiwali dane umożliwiające realizację płatności, w tym kody BLIK, które następnie wykorzystywali do wyłudzania środków pieniężnych od pokrzywdzonych. Pozostali członkowie grupy wypłacali pieniądze i lokowali je w kryptowalutach lub wpłacali na inne konta. Grupa działała na terenie całego kraju.

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Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Śledztwo trwa

Z ośmiu podejrzanych trzy osoby zostały aresztowane. Pełnoletnie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, a z przestępczego procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu. Grozi im do 12 lat więzienia. Niepełnoletnimi zajmie się sąd rodzinny.

„Prowadzone postępowanie ma charakter rozwojowy, a wykonywane czynności zmierzają m.in. do szczegółowego ustalenia roli poszczególnych osób w przestępczym procederze, pełnej liczby pokrzywdzonych oraz wysokości wyrządzonej szkody” – zaznaczył Pietraszko.