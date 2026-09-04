08:05 Opozycja podnosi też wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek spełnia wymogi niezbędne do kandydowania na sędziego TK

Chodzi o wymóg zgodnie z którym sędzią TK może zostać m.in. osoba, która „przez co najmniej dziesięć lat wykonywała w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza”. Maciej Berek wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku, ale własną kancelarię prowadził jedynie w latach 2022-2023 – w pozostałym okresie wykonywał on zawód na podstawie umów cywilnoprawnych.

07:53 Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że mimo towarzyszących kandydaturze Berka kontrowersji zostanie on wybrany na sędziego TK

W koalicji 15 października istnieje porozumienie w sprawie kandydatury „prawej ręki Tuska”. Mimo że poszczególni posłowie koalicji wstrzymają się od głosu, będą przeciwko kandydatowi lub zabraknie ich na sali plenarnej, głosowanie ma być demonstracją spójności koalicji i zakończy się sukcesem – pisze Jacek Nizinkiewicz.

07:45 „Rzeczpospolita” ujawniła jak PiS chce zablokować wybór Berka na sędziego TK

We wniosku do TK, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, posłowie PiS wnoszą o uznanie za niezgodne z konstytucją czterech przepisów. Główny zarzut dotyczy art. 18 ust. 1 ustawy o statusie sędziów TK, który zawiera wykaz przesłanek wygaśnięcia mandatu sędziego TK. Posłowie PiS zarzucają, że w katalogu tym nie uwzględniono sytuacji, w której Trybunał Stanu orzeknie zakaz pełnienia funkcji w organach państwowych wobec sędziego TK, który wcześniej był ministrem i w związku z funkcją w rządzie ponosi odpowiedzialność. Posłowie kwestionują też art. 11 ust. 1 zdanie drugie ustawy o Trybunale Stanu, który przewiduje, że zgoda Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu skutkuje zawieszeniem danej osoby w czynnościach. Według skarżących przepis ten nie określa skutków takiej zgody Sejmu wobec byłego ministra, który został sędzią TK i nie rozstrzyga, czy zawieszenie w czynnościach obejmuje też wykonywanie urzędu sędziego. We wniosku zaskarżono też art. 25 ust. 3 ustawy o Trybunale Stanu, który przewiduje utratę zajmowanego stanowiska przez osobę uznaną za winną przez Trybunał Stanu. Zgodnie z zarzutem, przepis ten pomija sytuację osoby, która stanowiska tego już nie zajmuje, natomiast w chwili wydania orzeczenia sprawuje urząd sędziego TK. Skarga obejmuje też art. 3 o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który określa wymagania dla kandydatów na sędziów TK. Skarżący zarzucają, że pomija on sytuację byłego ministra, którego odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu może zostać skutecznie uruchomiona. Posłowie PiS wnieśli przy tym do TK o udzielenie zabezpieczenia wniosku poprzez zakazanie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego pod rygorem nieskuteczności dokonanych wbrew zakazowi czynności.

07:33 Sejm podejmie też w piątek próbę obalenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach

Sejm już dwa razy, bez powodzenia, próbował odrzucić prezydenckie weto w sprawie tej ustawy. Wszystko wskazuje na to, że teraz będzie podobnie. Do odrzucenia weta potrzeba kwalifikowanej większości 3/5 głosów, tymczasem koalicja rządząca nie dysponuje taką większością a prawicowa opozycja zapowiedziała 3 września głosowanie za podtrzymaniem weta.

07:31 59,7 proc. Polaków uważa, że wybór Berka do TK narusza niezależność władzy sądowniczej i prowadzi do jej dalszego upolitycznienia

Taki był wynik sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” w tej sprawie. Kandydatura byłego już ministra do TK ma więcej przeciwników (43 proc.) niż zwolenników (37 proc.) wśród ankietowanych popierających obecnie obóz rządzący.

Foto: Tomasz Sitarski

07:27 Kandydatura Berka na sędziego TK budzi kontrowersje

Kandydatura byłego ministra w rządzie Donalda Tuska budzi kontrowersje – nie tylko po stronie opozycji, ale również wśród prawników i części przedstawicieli koalicji rządzącej. - Ja, tak jak moje środowisko, mam na myśli Iustitię, jestem przekonany, że obywatele, którzy bronili Trybunału Konstytucyjnego, uważają, że pomimo formalnych przesłanek (Maciej Berek) nie powinien startować do Trybunału Konstytucyjnego - mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” sędzia Igor Tuleya. Kandydatura ta jest krytykowana m.in. ze względu na to, że w przeszłości obecnie rządzący krytykowali PIS za to, iż sędziami TK zostawali politycy Prawa i Sprawiedliwości - Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy do Trybunału trafili wprost z Sejmu.

07:20 Sejm wybiera sędziego TK. Są dwie kandydatury

18 września kończy się kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego. Jest dwóch kandydatów do jego zastąpienia: zgłoszony przez PiS Artur Kotowski oraz kandydat KO Maciej Berek. Pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka uzyskał tylko ten drugi.