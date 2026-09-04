Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy klin wyżu znad Atlantyku. Obszar Polski jest w zasięgu niżów znad Niemiec oraz Zatoki Fińskiej, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie, na południu kraju cieplejsze.

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Deszczowy i wietrzny piątek, 4 września. Tylko jeden region z ładniejszą pogodą

W piątek zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 15 mm, na Pomorzu od 25 mm do 35 mm; bez opadów jedynie na południowym wschodzie.

Temperatura maksymalna od 17 st. C, 18 st. C na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 st. C w centrum do 26 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w centralnej i północnej Polsce w porywach i w czasie burz do 70 km/h, z kierunków zachodnich; na południowym wschodzie wiatr tylko porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim porywy do 70 km/h, w Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie trwania zjawisk burzowych około 15 mm.

Temperatura minimalna od 13 st. C do 16 st. C, chłodniej miejscami w kotlinach górskich około 11 st. C oraz cieplej na południowym wschodzie do 17 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem i początkowo na wschodzie kraju dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach i w czasie burz do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru około 70 km/h, w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

IMGW ostrzega przed opadami deszczu na północy kraju. Są alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed opadami deszczu dla obszarów z trzech województw na północy kraju.

Alerty IMGW obejmują: całe woj. pomorskie, północną część woj. zachodniopomorskiego oraz zachód woj. warmińsko-mazurskiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniami spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 30 do 35 mm.

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla północy kraju Foto: IMGW

Dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego alerty będą obowiązywały od godz. 10 do godz. 20 w piątek. W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18 w piątek i wygasną o północy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Prognoza pogody na sobotę, 5 września. Nadejdzie ochłodzenie

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Na północy kraju lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami około 15 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. C, 18 st. C na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 st. C w centrum do 23 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i okresami na północy silny, od 40 km/h do 50 km/h, zachodni; na południu kraju w porywach do 60 km/h, w centrum około 70 km/h, a na północy i nad morzem do nawet 80 km/h. W Tatrach porywy 80 km/h słabnące do 60 km/h, w Sudetach od 100 km/h do 80 km/h.

Pogoda w Warszawie. Umiarkowane temperatury i silniejszy wiatr

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach może osiągać 55 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Miejscami skumulowane wartości opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami wzmagający się w porywach do 55 km/h, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach wzmagający się do 70 km/h, zachodni.