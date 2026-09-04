Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy klin wyżu znad Atlantyku. Obszar Polski jest w zasięgu niżów znad Niemiec oraz Zatoki Fińskiej, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie, na południu kraju cieplejsze.

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Deszczowy i wietrzny piątek, 4 września. Tylko jeden region z ładniejszą pogodą

W piątek zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 15 mm, na Pomorzu od 25 mm do 35 mm; bez opadów jedynie na południowym wschodzie.

Temperatura maksymalna od 17 st. C, 18 st. C na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 st. C w centrum do 26 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w centralnej i północnej Polsce w porywach i w czasie burz do 70 km/h, z kierunków zachodnich; na południowym wschodzie wiatr tylko porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim porywy do 70 km/h, w Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie trwania zjawisk burzowych około 15 mm.

Temperatura minimalna od 13 st. C do 16 st. C, chłodniej miejscami w kotlinach górskich około 11 st. C oraz cieplej na południowym wschodzie do 17 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem i początkowo na wschodzie kraju dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach i w czasie burz do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru około 70 km/h, w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

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IMGW ostrzega przed opadami deszczu na północy kraju. Są alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed opadami deszczu dla obszarów z trzech województw na północy kraju.

Alerty IMGW obejmują: całe woj. pomorskie, północną część woj. zachodniopomorskiego oraz zachód woj. warmińsko-mazurskiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniami spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 30 do 35 mm.

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla północy kraju

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla północy kraju

Foto: IMGW

Dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego alerty będą obowiązywały od godz. 10 do godz. 20 w piątek. W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18 w piątek i wygasną o północy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Prognoza pogody na sobotę, 5 września. Nadejdzie ochłodzenie

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Na północy kraju lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami około 15 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. C, 18 st. C na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 st. C w centrum do 23 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i okresami na północy silny, od 40 km/h do 50 km/h, zachodni; na południu kraju w porywach do 60 km/h, w centrum około 70 km/h, a na północy i nad morzem do nawet 80 km/h. W Tatrach porywy 80 km/h słabnące do 60 km/h, w Sudetach od 100 km/h do 80 km/h.

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Pogoda w Warszawie. Umiarkowane temperatury i silniejszy wiatr

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach może osiągać 55 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Miejscami skumulowane wartości opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami wzmagający się w porywach do 55 km/h, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach wzmagający się do 70 km/h, zachodni.