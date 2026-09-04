W orędziu do narodu Milei zapowiedział wykorzystanie „wszystkich środków państwa – dyplomatycznych, gospodarczych, sądowych i prawnych” wobec podmiotów, które zdaniem władz w Buenos Aires naruszają suwerenność Argentyny nad Falklandami.

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Javier Milei wzywa do stworzenia „zjednoczonego frontu” w sprawie Falklandów

Prezydent poinformował również, że podpisze dekret przyspieszający stosowanie ustawy, przewidującej sankcje wobec firm prowadzących poszukiwania lub wydobycie surowców w rejonie wysp bez zgody władz Argentyny.

Milei wezwał także przedstawicieli środowisk politycznych, gospodarczych i społecznych do utworzenia „zjednoczonego frontu” w sprawie archipelagu. – Istnieją sprawy, które wykraczają poza wszelkie różnice polityczne, a Falklandy są jedną z nich – powiedział.

Dziennik „Pagina12” zwrócił uwagę, że zaostrzenie stanowiska oznacza zmianę dotychczasowego podejścia Mileia, który wielokrotnie wyrażał podziw dla byłej brytyjskiej premierki Margaret Thatcher – za której rządów doszło do wojny o Falklandy – i od początku swojej prezydentury opowiadał się za respektowaniem prawa mieszkańców wysp do samostanowienia.

Javier Milei zaostrza retorykę w sprawie Falklandów w czasie, gdy jego poparcie zaczęło spadać

Spór o Falklandy od dekad odgrywa istotną rolę również w polityce wewnętrznej Argentyny i bywa wykorzystywany przez kolejne rządy do mobilizowania społeczeństwa wokół kwestii suwerenności, szczególnie w okresach kryzysów gospodarczych i napięć społecznych. Obecna zmiana stanowiska Mileia następuje w czasie spadku poparcia dla jego rządu i problemów gospodarczych kraju – zauważyła gazeta.

Milei wygłosił orędzie kilka dni po tym, gdy prezydent USA Donald Trump oświadczył, iż mógłby „zrewidować” poparcie swojego kraju dla brytyjskiej suwerenności nad Falklandami. Jak zauważył „Pagina12”, Biały Dom wykorzystuje sprawę wysp jako narzędzie przymusu, by domagać się od Londynu zwiększenia wkładu w NATO, i odwetu za ograniczone wsparcie Wielkiej Brytanii dla działań USA przeciwko Iranowi.

Wojna o Falklandy Foto: PAP

Falklandy, nazywane przez Argentynę Malwinami, są brytyjskim terytorium zamorskim, do którego Buenos Aires zgłasza roszczenia. W 1982 roku Argentyna zajęła archipelag, co doprowadziło do trwającej 74 dni wojny z Wielką Brytanią, zakończonej zwycięstwem sił brytyjskich. Mieszkańcy archipelagu opowiadają się za przynależnością do Zjednoczonego Królestwa.