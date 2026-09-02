– To nie jest konstruktywne, ale to jest ich demokracja – mówił Carney, komentując wypowiedzi przedstawicieli strony amerykańskiej. Premier Kanady rozmawiał z dziennikarzami po wyborach uzupełniających do Izby Gmin, które wzmocniły jego Partię Liberalną. Obecnie dysponuje ona 173 mandatami w liczącym 343 osoby parlamencie.

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Sekretarz skarbu USA Scott Bessent kpi z Kanady

Prześmiewcze komentarze amerykańskich polityków Carney określił jako „poniżej powagi ich urzędu”. Odniósł się m.in. do wypowiedzi sekretarza skarbu Scotta Bessenta, który w wywiadzie dla telewizji CNBC oskarżył premiera Kanady, że przekształca cła wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa w „polityczne przekrzykiwania” i zapewniał, że USA nie są w stanie wojny z Kanadą. Bessent dodał, że „co, wezmą swoje dwa okręty podwodne z centrum handlowego w Edmonton i poszczują na nas?”. Bessent nawiązał do atrakcji dla odwiedzających w wielkim centrum handlowym, West Edmonton Mall – cztery okręty podwodne, które przestano udostępniać w 2005 r. i zezłomowano w 2012 r.

Na początku lipca Carney informował, że nowa flota 12 okrętów podwodnych dla kanadyjskiej marynarki zostanie zamówiona w niemieckiej firmie ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), wskazanej przez rząd jako preferowany dostawca. Premier podkreślił wówczas, że oznacza to „współpracę w ramach platformy wspólnej dla Niemiec i Norwegii, które są wśród najbliższych sojuszników Kanady”.

Bessent miał się 1 września spotkać z ministrem finansów Kanady François-Philippe Champagne na marginesie rozmów ministrów finansów krajów G20 w Asheville.

Sekretarz transportu USA mówił, że Kanada jest krajem bez armii

W ostatnich dniach amerykański sekretarz transportu Sean Duffy utrzymywał, że Kanada to „kraj, który nie ma armii”. Sekretarz wojny Pete Hegseth zamieścił w mediach społecznościowych mema, który miał ośmieszać kanadyjskich kadetów (widać na nim dwie żołnierki, jedną z wyraźną nadwagą).

Z kolei Donald Trump zamieścił na swoim koncie w Truth Social filmik wygenerowany przez AI, w którym kanadyjskie gęsi z fryzurami stylizowanymi na prezydenta USA maszerują z karabinami.

Na YouTube i w mediach społecznościowych pojawiły się w ostatnich dniach kanadyjskie filmiki z piosenkami generowanymi przez AI, nawiązującymi m.in. do wojny handlowej i jednostronnej zmiany nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka przez Donalda Trumpa. Jeden z tych wideoklipów nawiązuje do zdjęć zrobionych na początku 2025 r. przez fotografa przyrody Mervyna Sequeirę, który udokumentował walkę między kanadyjską gęsią a orłem. Po 20 minutach walkę wygrała kanadyjska gęś.