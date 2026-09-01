Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, że Putin był na bieżąco informowany o przebiegu rozmów z szefem CIA.
Dyrektor CIA podczas wizyty w stolicy Rosji 25 sierpnia odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.
Jak podaje agencja RBK-Ukraina, powołując się na ustalenia rosyjskiego serwisu internetowego Agentstwo i jego źródła zbliżone do Kremla, Putin początkowo zarezerwował czas w swoim harmonogramie na spotkanie z szefem amerykańskiego wywiadu. Zrezygnował jednak natychmiast po tym, jak przekazano mu treść ustaleń z rozmów Ratcliffe'a z szefami rosyjskich służb.
Ratcliffe miał przybyć do stolicy Rosji z przesłaniem wzywającym władze na Kremlu do jak najszybszego zawarcia porozumienia kończącego wojnę z Ukrainą. W ocenie szefa CIA obecna sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulega stałemu pogorszeniu i dlatego z punktu widzenia Moskwy korzystniejsze byłoby podjęcie negocjacji teraz, niż czekanie na dalsze osłabienie pozycji.
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O doniesieniach dotyczących przedstawienia przez szefa CIA „mrocznej oceny” pozycji Rosji w konflikcie informował wcześniej również dziennik „New York Times”. Źródło serwisu Agentstwo przekazało z kolei, że przesłanie Ratcliffe'a uznano na Kremlu za całkowicie nierealistyczne i nieakceptowalne, co poskutkowało rezygnacją z bezpośredniej rozmowy na najwyższym szczeblu.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że do spotkania nie doszło, dodając jednocześnie, że Putin był na bieżąco informowany o przebiegu rozmów z szefem CIA.
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował w poniedziałek, że został zapoznany z przebiegiem rozmów Ratcliffe'a w Moskwie. W jego ocenie wizyta spełniła wyznaczone cele, a jej głównym zadaniem było złagodzenie napięć w regionie. Nauseda zaznaczył, że ostrzeżenia ze strony USA zostały przekazane Kremlowi w odpowiednim momencie, dodając jednak, iż sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta m.in. z powodu ukraińskich uderzeń na głębokie zaplecze Rosji, co „spycha reżim na Kremlu do narożnika”.
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Z doniesień mediów zagranicznych, m.in. dziennika „Wall Street Journal” oraz portali Politico i Axios, wynika, że podczas obecnej misji Ratcliffe badał również możliwość organizacji trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Putina, a także ostrzegał Rosję przed prowokacjami wobec państw NATO.
Z kolei prezydent Trump oświadczył, że na podstawie swoich rozmów z Putinem jest przekonany, iż Rosja nie zdecyduje się na atak na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Poprzednia publicznie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny dyrektor agencji William Burns ostrzegał bezpośrednio Putina przed konsekwencjami inwazji na pełną skalę na Ukrainę.
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