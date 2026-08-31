- Spotkanie spełniło wyznaczone cele, a jego celem było złagodzenie napięć w regionie – powiedział dziennikarzom w Wilnie Nauseda. Prezydent wyraził „wielką nadzieję, że ta wiadomość dotarła do kremlowskiego reżimu w samą porę”.

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Prezydent Litwy: Wizyta dyrektora CIA w Moskwie nie była przypadkowa, chodziło o przekazanie komunikatów

Prezydent podkreślił, że informacje, którymi dysponuje, nie są jawne. Nie podał, skąd je uzyskał. - Respektujemy fakt, że w tym przypadku Stany Zjednoczone nie chcą publicznie ujawniać treści tego spotkania, przestrzegamy ustalonych procedur i teraz stwierdzam jedynie, że dzięki spotkaniu zostały zrealizowane wyznaczone cele – podkreślił.

- Nie ukrywajmy, spotkanie to zostało zorganizowane nieprzypadkowo i miało na celu przekazanie pewnych komunikatów, które w tej chwili należało przekazać – oświadczył Nauseda. Wyraził opinię, że temu spotkaniu „poświęca się zbyt wiele uwagi”.

- Tak, to ważne spotkanie. Tak, takie spotkania nie odbywają się zbyt często. Ale mimo wszystko musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy: ogólna sytuacja bezpieczeństwa jest napięta. Nikt nie zamierza temu zaprzeczać. Czy w ostatnim czasie uległa ona dramatycznemu zaostrzeniu? Nie zgodziłbym się z tym – powiedział prezydent.

Według Nausedy „sytuacja jest wystarczająco napięta, odkąd Rosja doświadcza bardzo potężnych uderzeń ze strony Ukrainy w głębi swojego terytorium, co w pewnym sensie spycha reżim Kremla do narożnika”. - Człowiek (…) przyparty do muru zawsze może próbować zadać cios w odwecie, stanowiąc pewne dodatkowe zagrożenie – podkreślił.

Pierwsza od 2021 roku wizyta dyrektora CIA w Moskwie. Spotkał się z szefem rosyjskiego wywiadu

W zeszłym tygodniu dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe niespodziewanie odwiedził Moskwę. Dziennik „Wall Street Journal” napisał, że szef CIA przybył do Moskwy, ponieważ USA zgromadziły dane wywiadowcze dotyczące wczesnych przygotowań Rosji do ewentualnej mobilizacji wojskowej. Portal Politico informował, z kolei, że podczas wizyty w Moskwie Ratcliffe ostrzegł rosyjskie władze, aby nie eskalowały konfliktu z sojusznikami USA w NATO, m.in. z Litwą, Łotwą i Estonią.

Podróż Ratcliffe’a na pokładzie wojskowego transportowca była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 r., kiedy jego poprzednik Bill Burns spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, by ostrzec go przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

Ratcliffe rozmawiał w Moskwie z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że strona ukraińska została poinformowana o treści rozmów.