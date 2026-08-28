„Dysponujemy informacjami operacyjnymi wskazującymi, że po ogłoszeniu zamknięcia rozdziałów negocjacyjnych nastąpi skoordynowane działanie hybrydowe z udziałem przedstawicieli władz co najmniej dwóch państw regionu. Według naszej wiedzy działania te mają na celu destabilizację Czarnogóry przy spodziewanym wsparciu określonych sił politycznych oraz części mediów” – napisał na X czarnogórski premier.

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Premier Czarnogóry zapewnia, że jego kraj, mimo prób jego destabilizacji, nie zejdzie z europejskiej drogi

„Jesteśmy świadomi tych zamiarów i znamy ich cel. Próby destabilizacji nie zmienią naszego kursu ani nie zatrzymają europejskiej drogi Czarnogóry – drogi, która jest ważniejsza niż doraźne interesy jakiegokolwiek ugrupowania politycznego” – zaznaczył Spajić.

W ramach negocjacji akcesyjnych między Czarnogórą a UE tymczasowo zamknięto 18 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Celem Podgoricy jest przystąpienie do Wspólnoty w 2028 roku.

W ostatnich miesiącach doszło do wzrostu napięcia między Czarnogórą a Serbią

Choć Spajić nie wskazał konkretnie, które państwa regionu mogłyby być zaangażowane w działania hybrydowe przeciwko Czarnogórze, w bieżącym roku odnotowano wzrost napięć na linii Belgrad–Podgorica.

Serbia zakazała wjazdu kilku czarnogórskim dziennikarzom po tym, jak prezydent Aleksandar Vučić zapowiedział działania odwetowe w odpowiedzi na decyzję władz w Podgoricy o zakazie wjazdu dla Dragana Vučićevića – redaktora naczelnego bliskiego rządowi tabloidu „Informer”. Pod koniec maja w Czarnogórze ograniczono na sześć miesięcy możliwość retransmisji programów serbskiej telewizji „Informer”, działającej przy tabloidzie.

Chorwacja wskazuje na kwestie sporne między nią a Czarnogórą, które muszą być uregulowane przed wejściem nowego kraju do UE

Z drugiej strony, nierozwiązane kwestie sporne między Czarnogórą a Chorwacją mogą utrudnić Podgoricy zakończenie negocjacji akcesyjnych z UE. W lipcu Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji ostrzegło, że rozwiązanie spornych kwestii między Podgoricą a Zagrzebiem jest niezbędne, aby Czarnogóra mogła zakończyć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

Kandydaci do UE Foto: PAP

Chorwacki resort dyplomacji podkreślił w oświadczeniu, że „oczekiwania Chorwacji są jasne”, wskazując na konieczność uregulowania kwestii dotyczących wojny z lat 90. towarzyszącej rozpadowi Jugosławii: odszkodowań dla więźniów obozów, kontynuacji prac nad odnalezieniem 14 osób zaginionych w czasie walk oraz ścigania sprawców zbrodni wojennych.