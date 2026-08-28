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Islandia znów puka do drzwi Unii. O wyniku mogą zdecydować Polacy

Pojedyncze głosy mogą w sobotę przeważyć, czy wyspa wznowi negocjacje o przystąpieniu do Wspólnoty. Także głosy tamtejszych Polaków.

Publikacja: 28.08.2026 04:31

Kampania przed referendum na Islandii. Plakaty przeciwników UE: „Zasoby naturalne na sprzedaż? Nie,

Kampania przed referendum na Islandii. Plakaty przeciwników UE: „Zasoby naturalne na sprzedaż? Nie, dziękuję”

Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego strategiczne znaczenie Islandii rośnie w dobie globalnej rywalizacji o Arktykę.
  • Które gałęzie islandzkiej gospodarki obawiają się integracji, a które liczą na zyski.
  • Na czym polega kluczowy spór o rybołówstwo, który może zablokować negocjacje akcesyjne.
  • Jak potencjalne członkostwo Islandii może wpłynąć na przyszłość rozszerzenia Unii Europejskiej.
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Winston Churchill dobrze wiedział, jak strategiczne znaczenie ma Islandia. W wydanych w 1950 r. wspomnieniach „Wielki Sojusz” były już premier pisał: „Ktokolwiek kontroluje Islandię, trzyma mocno w ręku pistolet wymierzony w Wielką Brytanię, Amerykę i Kanadę”. Z tego powodu Wielka Brytania w czasie drugiej wojny światowej prewencyjnie zajęła kraj już w maju 1940 r. Nie chciała, aby pojawili się tu Niemcy.

Churchill zapewne nie mógł sobie jednak wyobrazić, że któregoś dnia o Islandię będą rywalizowały między sobą także potęgi wolnego świata. A taki układ zaczyna się tworzyć, odkąd Donald Trump powtarza, że widzi sąsiednią Grenlandię w Stanach Zjednoczonych. Strategiczne znaczenie Islandii jako klucza do Arktyki stało się jednak jeszcze ważniejsze, odkąd ruszył wyścig po znajdujące się tam metale ziem rzadkich. A także z chwilą, gdy ocieplenie klimatu otworzyło na dalekiej północy szlaki morskie, o które rywalizują Amerykanie, Europejczycy, Rosjanie i Chińczycy.

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