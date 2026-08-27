Prezydent Donald Trump podpisał w czwartek po południu rozporządzenie wykonawcze, które ma zmienić nazwę jeziora Ontario na „Jezioro Ameryki”. To kolejny element napięć między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, z którą administracja Trumpa prowadzi ostry spór handlowy. – „Jezioro Ameryki” było czymś, o czym myślałem od dawna – powiedział Trump w Gabinecie Owalnym.

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Prezydent USA, stojąc na tle dużych map Wielkich Jezior, stwierdził, że zmiana nazwy ma obowiązywać „natychmiast”. Jak przekazał, jego administracja złożyła „wszystkie niezbędne dokumenty, wszystko inne”.

Donald Trump żartuje o zmianie nazw oceanów

Trump poszedł jeszcze dalej, odnosząc się do swojej wizji nazewnictwa amerykańskich akwenów. – Mamy zatokę i mamy jezioro. Teraz wszystko, czego potrzebujemy, to ocean. Więc może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i/lub Pacyfiku. Może zmienimy oba – powiedział prezydent.

Wypowiedź padła podczas wystąpienia, w którym Trump mówił również o relacjach gospodarczych z Kanadą.

Trump: Kanadyjscy urzędnicy źle nas traktowali”

Zapytany, dlaczego koncentruje się na drażnieniu amerykańskich sojuszników, Trump odpowiedział, że kanadyjscy politycy „bardzo źle nas traktowali”.

– To nieprzyjemni ludzie – powiedział prezydent USA. Dodał, że Kanadyjczycy są „najgorsi, jeśli chodzi o handel”, określając ich również jako „roszczeniowych”.

Zmiana nazwy jeziora Ontario jest więc przedstawiana przez Trumpa w kontekście szerszego konfliktu z Kanadą, który obejmuje również kwestie handlowe.