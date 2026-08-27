Na awans na wyższe stanowiska w prokuraturze od miesięcy czeka blisko 60 prokuratorów. O ich promocję zawnioskował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Jednak do zaplanowanej uroczystości wręczenia awansów w maju nie doszło, została ona odwołana w ostatniej chwili. Jak donosiła „Gazeta Wyborcza”, powodem miał być spór między Kornelukiem i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. Do awansowania śledczych nie doszło także przy kolejnej okazji 29 czerwca, podczas uroczystości wręczenia dekretów nominacyjnych na stanowiska asesorskie oraz pierwsze stanowiska prokuratorskie. Spotkało się to z krytyką części środowiska prokuratorskiego. Negatywnie oceniło ten ruch także Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

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Jak ustaliliśmy, do Waldemara Żurka trafiło właśnie pismo podpisane przez prokuratorów regionalnych, w którym apelują oni ponownie o rozpoznanie złożonych wniosków o powołanie na wyższe stanowiska prokuratorskie.

Prokuratorzy regionalni piszą do Waldemara Żurka w sprawie awansów w prokuraturze

Proponują oni przy tym zmianę procedury wyłaniania kandydatów na wolne wyższe stanowiska służbowe w prokuraturze. Podkreślają przy tym, że popierają ideę transparentnych zasad awansu zawodowego prokuratorów i zgadzają się, że optymalnym rozwiązaniem w tej sprawie jest procedura konkursowa. – Prawidłowa realizacja tej idei wymaga w naszym przekonaniu stosownych zmian legislacyjnych. Wypełnienie bowiem istniejących w chwili obecnej ram prawnych procedurami pozaustawowymi obarczone byłoby poważnymi brakami i stworzyłoby szereg zagrożeń – twierdzą prokuratorzy regionalni i wskazują, że konkursy takie powinny być uregulowane w ustawie.

W piśmie podkreślono też, że prokurator generalny mimo prośby nie opracował swojej koncepcji konkursów na wszystkie szczeble prokuratury, ale zobowiązał prokuratorów regionalnych do przedstawienia swoich pomysłów w tej sprawie, niewymagających zmiany ustawy.

– Przedstawiamy propozycję, która jest wynikiem naszych wspólnych przemyśleń i choć z przyczyn powyżej przedstawionych jej pozaustawowy charakter powoduje, że nie jest ona optymalna, w naszej ocenie jest jednak możliwa do wprowadzenia. Jej założenia są oparte na treści aktualnych przepisów, bez ich modyfikacji, uzupełnienia o dodatkowe wymogi, czy też przenoszenia kompetencji jednego podmiotu na inny – czytamy.

W rezultacie w piśmie do Żurka prokuratorzy regionalni zawarli propozycję procedury wyłaniania kandydatów na wolne wyższe stanowiska służbowe w prokuraturze, którą publikujemy w całości.

Propozycja dot. procedury wyłaniania kandydatów na wolne wyższe stanowiska służbowe w prokuraturze

1. W przypadku zwolnienia stanowiska prokuratora prokuratury okręgowej, prokuratora prokuratury regionalnej lub prokuratora prokuratury krajowej, kierownik jednostki organizacyjnej, w której nastąpiło zwolnienie stanowiska, publikuje na stronie internetowej danej jednostki informację o wolnym stanowisku, wskazując termin (np. 14 dni) na zgłaszanie się kandydatów do jego objęcia.

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zawierającym dane o dotychczasowej ścieżce rozwoju zawodowego, odbytych lub odbywanych delegacjach, prowadzonych sprawach, które kandydat uważa za najważniejsze, publikacjach naukowych itp.

3. Zgłoszenia może dokonać również kierownik jednostki organizacyjnej, w której znajduje się to wolne stanowisko.

4. Po zgłoszeniu kandydata zarządza się sporządzenie opinii służbowej o kandydacie przez jego bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki. Do opinii dołącza się na podstawie danych z Prok-Sys informacje o obciążeniu danego kandydata sprawami ze wszystkich rejestrów, podaje się informacje o liczbie skutecznych skarg na bezczynność w sprawach prowadzonych przez kandydata, liczbie zakończonych i prowadzonych spraw z rozbiciem na charakter decyzji końcowych wraz z informacją o ich ew. uchyleniu, wynikach skierowanych do sądu aktów oskarżenia (czy zapadły w nich wyroki czy też nastąpiły uniewinnienia), skuteczności apelacji, a ponadto na podstawie akt osobowych kandydata – informacje o prawomocnym ukaraniu w postępowaniu dyscyplinarnym z podaniem charakteru przewinienia dyscyplinarnego i daty orzeczenia, o delegacjach służbowych, miejscach ich wykonywania i długości trwania oraz dołącza się sporządzone wówczas opinie służbowe.

5. Kandydat ma prawo przedłożyć także inne znajdujące się w jego posiadaniu opinie uzasadniające ocenę jego pracy i warunki predysponujące go do objęcia wyższego stanowiska służbowego.

6. W przypadku zgłoszeń pochodzących od osób niebędących w czynnej służbie prokuratorskiej kandydat wskazuje miejsca dotychczasowego zatrudnienia i przedkłada z nich opinie służbowe (o ile zostały sporządzone), wskazując jednocześnie sprawy, jakie prowadził, a które mają uzasadniać jego zatrudnienie w prokuraturze. Przedkłada się także informację o niekaralności, o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych i ich zakończeniu, orzeczonych karach itp.

7. Prokurator Okręgowy kieruje do Prokuratora Regionalnego wniosek o powołanie konkretnego kandydata na wolne stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej, przedkładając materiały dotyczące wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających warunki formalne do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury okręgowej. Wniosek wymaga uzasadnienia.

8. Prokurator Regionalny zwołuje posiedzenie Kolegium Prokuratury Regionalnej i przedstawia do zaopiniowania zgłoszoną kandydaturę. Każdy z kandydatów spełniających warunki formalne do objęcia stanowiska ma prawo przedstawić swoją kandydaturę na posiedzeniu Kolegium.

9. Kolegium opiniuje kandydatów, głosując (uchwały zapadają zwykłą większością głosów).

10. Prokurator Regionalny podejmuje decyzję w przedmiocie sporządzenia wniosku do Prokuratora Krajowego o powołanie na zwolnione stanowisko jednego z kandydatów. Decyzja ta wymaga uzasadnienia. Wraz z wnioskiem Prokurator Regionalny przedstawia Prokuratorowi Krajowemu materiały zgromadzone w ramach naboru, dotyczące wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających warunki formalne do objęcia stanowiska.

11. W przypadku wolnego stanowiska w Prokuraturze Regionalnej procedura jest analogiczna, tj. Prokurator Regionalny zwołuje Kolegium i przedstawia swoją rekomendację oraz informuje o innych zgłoszonych kandydatach. Każdy z kandydatów spełniających warunki formalne do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury regionalnej ma prawo przedstawić swoją kandydaturę na posiedzeniu Kolegium. Kolegium wyraża opinię poprzez głosowanie (uchwały zapadają zwykłą większością głosów). Prokurator Regionalny podejmuje decyzję w przedmiocie sporządzenia wniosku do Prokuratora Krajowego o powołanie na zwolnione stanowisko jednego z kandydatów. Decyzja ta wymaga uzasadnienia. Wraz z wnioskiem Prokurator Regionalny przedstawia Prokuratorowi Krajowemu materiały zgromadzone w ramach naboru, dotyczące wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających warunki formalne do objęcia stanowiska.

12. Prokurator Krajowy podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku do Prokuratora Generalnego o powołanie jednego z kandydatów na wolne stanowisko.

13. W przypadku zwolnionego stanowiska prokuratora Prokuratury Krajowej – Prokurator Krajowy ogłasza nabór kandydatów na zwolnione stanowisko i wyznacza termin zgłaszania kandydatur, stosując odpowiednio zasady określone w pkt. 1-6.

14. Prokurator Krajowy po zapoznaniu się z opiniami o kandydatach kieruje wniosek do Prokuratora Generalnego o powołanie jednego z nich na wolne stanowisko, przekazując wraz z wnioskiem materiały zgromadzone w ramach naboru, dotyczące wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających warunki formalne do objęcia danego stanowiska.

15. Prokurator Generalny uwzględnia wniosek Prokuratora Krajowego lub odmawia jego uwzględnienia. Decyzja Prokuratora Generalnego odmawiająca uwzględnienia wniosku wymaga uzasadnienia.

16. Od ogłoszenia naboru do skierowania wniosku do Prokuratora Generalnego nie może upłynąć więcej niż 30 dni.